Μητσοτάκης-από-Πεντέλη:-Προσπαθούμε-κάθε-μέρα-να-κάνουμε-τις-ζωές-των-πολιτών-καλύτερες

Την Πεντέλη επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συγκεκριμένα περιοχή όπου έγινε αναδάσωση μετά τη μεγάλη φωτιά του 2024.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευάγγελο Γκουντούφα για την πορεία των εργασιών φύτευσης συνολικά 990.000 δενδρυλλίων στην περιοχή της Νέας Πεντέλης προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία φυσικής αναδάσωσης, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους στο συνεργείο αναδάσωσης και κατοίκους της περιοχής. Οι εργασίες χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τον Ιούνιο 2026.

Ο κ. Γκουντούφας ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τη συνολική πορεία των εργασιών αναδάσωσης στην Αττική, όπου προχωρά με ταχείς ρυθμούς πρόγραμμα φύτευσης 2.500.000 δενδρυλλίων συνολικά για την αναγέννηση των δασών της Περιφέρειας.

«Γίνεται μία πολύ σπουδαία δουλειά από το Υπουργείο και από τους συναρμόδιους φορείς να προχωρούμε σε καλά σχεδιασμένες αναδασώσεις στις περιοχές εκείνες όπου πρέπει να βοηθήσουμε τη φύση, ώστε το δάσος να μπορέσει να ανακάμψει. Νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό ότι αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης», επισήμανε σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός και προσέθεσε:

«Η φετινή αντιπυρική περίοδος κλείνει, πια, με στατιστικά στοιχεία τα οποία μας δείχνουν ότι τα καταφέραμε σίγουρα πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι όπου στην Ευρώπη κάηκαν εκτάσεις συνολικά υπερτριπλάσιες του μέσου όρου. Εμείς βρεθήκαμε στον μέσο όρο των καμένων εκτάσεων. Επίσης να επισημάνω ότι χάσαμε ελάχιστα δάση από τις φετινές πυρκαγιές.

Και βέβαια ένας από τους λόγους που βήμα-βήμα τα καταφέρνουμε καλύτερα είναι και η μεγάλη έμφαση που δίνουμε στην πρόληψη. Το πρόγραμμα Antinero έχει διαθέσει παραπάνω από 600 εκατομμύρια σε δράσεις καθαρισμού, διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών, αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας.

Ξέρουμε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις φωτιές. Ξέρουμε ότι η κλιματική κρίση είναι πια παρούσα. Είναι ένα πρόβλημα του παρόντος και όχι του μέλλοντος και αυτό μας υποχρεώνει να γινόμαστε συνέχεια και εμείς καλύτεροι.

Οπότε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα επισκεφτώ και πάλι την περιοχή όταν θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της τεχνητής αναδάσωσης.

Και βέβαια, οφείλουμε να προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού και εκείνα τα δάση τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης. Είχα τις προάλλες την ευκαιρία να επισκεφτώ και το Τατόι, όπου είναι ξεκάθαρο ότι η φύση η ίδια μπορεί να αποκαταστήσει τα τραύματα της πυρκαγιάς του 2021.

Οπότε συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, φυτεύοντας, όχι όπως το κάναμε στο παρελθόν μόνο πεύκα, αλλά άλλα φυτά τα οποία θα δημιουργήσουν ένα πολύ όμορφο μεικτό δάσος το οποίο ευχόμαστε και ελπίζουμε να το χαρούν τα παιδιά μας».

Μητσοτάκης: «Φτιάξαμε το Κλειστό Γυμναστήριο καλύτερο από ό,τι ήταν πριν και συνεχίζουμε»

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Πεντέλης, το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως, με χορηγία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και έχει παραδοθεί ήδη στους κατοίκους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τη Δήμαρχο Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου στις νέες εγκαταστάσεις και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα παιδιά που προπονούνταν στο γυμναστήριο.

«Είχα επισκεφθεί και πάλι την περιοχή αμέσως μετά την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου. Τότε είχα δεσμευτεί ότι θα κινήσουμε γη και ουρανό έτσι ώστε η αποκατάσταση των ζημιών να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα και είχα δεσμευτεί, μάλιστα, ότι το πρώτο μεγάλο έργο το οποίο θα παραδώσουμε είναι το ανακατασκευασμένο κλειστό γυμναστήριο.

Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Περιστέρη και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την πολύ ευγενική χορηγία, αλλά και για την ταχύτητα με την οποία ολοκλήρωσαν αυτό το σπουδαίο έργο.

Και, πράγματι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να βλέπουμε νέα παιδιά, χαμογελαστά, να παίζουν μπάσκετ και να χαίρονται τις αθλητικές μας υποδομές.

Οπότε, μέσα από αυτή τη φωτιά που έκανε τόσο μεγάλη ζημιά, τουλάχιστον μας δόθηκε η ευκαιρία να φτιάξουμε το κλειστό γυμναστήριο πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν, και προφανώς συνεχίζουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Η Δήμαρχος Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου σημείωσε: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη, που μετά την καταστροφή που είχε αυτό το γήπεδο, μας το έφτιαξε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κ. Περιστέρη γιατί μας έκανε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Σας ευχαριστώ μέσα από τη καρδιά μου τους δύο».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, ανέφερε από την πλευρά του: «Ευχαριστώ για τα καλά λόγια της Δημάρχου, με την οποία είχαμε μία άριστη συνεργασία. Το έργο, αυτή η επένδυση-χορηγία τέλειωσε σε έξι μήνες, έγινε αυτό το ωραίο πράγμα. Ήθελα να πω για την κοινωνική προσφορά της εταιρείας, αλλά αυτά είναι άνευ νοήματος. Πριν μπήκα μέσα και είδα δεκαπέντε πιτσιρίκια να κάνουν προπόνηση μπάσκετ, μέχρι 10 ετών, και ήταν το πιο ωραίο πράγμα που μπορούσε να δει κάποιος. Άξιζε για όλα».

