Νάγκελ-(ΕΚΤ):-Ο-πληθωρισμός-θα-παραμείνει-εντός-στόχου-τα-επόμενα-χρόνια

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη πιθανότατα θα φτάσει τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Bundesbank και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γιοακίμ Νάγκελ.

«Φαίνεται ότι βρισκόμαστε εντός του στόχου μας για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε στην Ουάσινγκτον το Σάββατο. «Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, αλλά η ιστορία του πληθωρισμού φαίνεται καλή» τόνισε.

Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις της ΕΚΤ προβλέπουν ετήσια αύξηση του πληθωρισμού στο 1,7% το 2026 και στο 1,9% το 2027.

Αυτό άλλωστε επέτρεψε στους αξιωματούχους να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα από τον Ιούνιο, με τις αγορές να μην προβλέπουν άλλη μείωση φέτος.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της χρηματοδότησης της άμυνας της Ευρώπης, ο Νάγκελ είπε ότι είναι καιρός να «σκεφτούμε out of the box». Η δήλωσή του συνάδει με τα σχόλια που έκανε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, όπου υποστήριξε έναν κοινό προϋπολογισμό για τις αμυντικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπονοώντας ότι αυτό θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από κοινά ευρωπαϊκά ομόλογα.