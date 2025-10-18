Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Saturday, October 18

    Νάγκελ(Bundesbank): Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στον στόχο

    Ευρώπη
    Νάγκελ(bundesbank):-Ο-πληθωρισμός-στην-ευρωζώνη-αναμένεται-να-διατηρηθεί-κοντά-στον-στόχο
    Νάγκελ(Bundesbank): Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στον στόχο

    Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να παραμείνει γύρω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για χρόνια, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, αντιδρώντας σε ορισμένους συναδέλφους του που έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο η αύξηση των τιμών καταναλωτή να είναι πολύ χαμηλή.

    «Είμαστε σχεδόν εντός του στόχου μας για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Νάγκελ σε οικονομικό συνέδριο στην Ουάσινγκτον. «Μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά σίγουρος… η ιστορία του πληθωρισμού φαίνεται καλή».

    - Reuters 

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com