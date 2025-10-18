Ο-οίκος-αξιολόγησης-s&p-υποβάθμισε-την-πιστοληπτική-ικανότητα-της-Γαλλίας-σε-a+

Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας σε A+ από AA προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης S&P.

Στην αιτιολόγηση του ο διεθνής οίκος αξιολόγησης επικαλέστηκε τον κίνδυνο που ελλοχεύει η κυβέρνηση στο Παρίσι να μην πετύχει τη σημαντική μείωση του ελλείμματος τον επόμενο χρόνο όπως αναμενόταν.

«Παρά την υποβολή αυτής της εβδομάδας του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2026 στο κοινοβούλιο, η αβεβαιότητα σχετικά με τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας παραμένει υψηλή», ανέφερε ο S&P στην ανακοίνωσή του για την τρέχουσα κατάσταση της γαλλικής οικονομίας.