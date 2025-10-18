Close Menu
    Ο οίκος αξιολόγησης S&P υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε A+

    Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας σε A+ από AA προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης S&P.

    Στην αιτιολόγηση του ο διεθνής οίκος αξιολόγησης επικαλέστηκε τον κίνδυνο που ελλοχεύει η κυβέρνηση στο Παρίσι να μην πετύχει  τη σημαντική μείωση του ελλείμματος τον επόμενο χρόνο όπως αναμενόταν.

    «Παρά την υποβολή αυτής της εβδομάδας του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2026 στο κοινοβούλιο, η αβεβαιότητα σχετικά με τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας παραμένει υψηλή», ανέφερε ο S&P στην ανακοίνωσή του για την τρέχουσα κατάσταση της γαλλικής οικονομίας.

