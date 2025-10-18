Περιφερειακή-Αιγάλεω,-ανισόπεδος-κόμβος-Σκαραμαγκά-και-Σχιστού:-Ξεκινά-το-πρώτο-μεγάλο-οδικό-έργο-στην-Αττική

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το πρώτο οδικό έργο, για την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην Αττική, έπειτα από αρκετά χρόνια.

Πρόκειται για την «Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και την ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέντος τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη σύνδεσή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στους Δήμους Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου Νομού Αττικής», έργο προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, το εν λόγω έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδικές υποδομές» και θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξή του, εντός του έτους, όπως έχει ανακοινώσει η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου.

Το φυσικό αντικείμενό του είναι η ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω (ΔΠΛΑ), ο ανισόπεδος ημικόμβος Σκαραμαγκά για την σύνδεση της ΔΠΛΑ με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, η αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Σχιστού, η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Ναυπηγείων, η αναδιαμόρφωση της ΕΟ Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού μεταξύ των παραπάνω κόμβων

και η κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής.

Ακόμη, με προαίρεση περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

1. Η κατασκευή μέρους των κλάδων Κορίνθου – Σχιστό και Σχιστό – Αθήνα του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού και του κλάδων Αθήνα – Παλάσκα και Παλάσκα – Σχιστό του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων.

2. οι εργασίες καθαίρεσης της υφιστάμενης γέφυρας και κατασκευής νέας στην ίδια θέση στον Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού.

3. η διαμόρφωση κλάδου εισόδου στην ΔΠΛΑ (από δύση προς βορρά) και κλάδου εξόδου από την ΔΠΛΑ (από βορρά προς δύση) για την δημιουργία του ανισόπεδου ημικόμβου Ασπροπύργου με κατασκευή της Κάτω Διάβασης της οδού LR-1 στην ΔΠΛΑ για την σύνδεση της με την ΕΟ Αθηνών – Κορίνθου.