Πρέσινγκ στον Τραμπ για παλαιστινιακό κράτος και αύξηση επιρροής στη Γάζα – Τι αποκαλύπτει σχέδιο 4 σελίδων της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να ασκήσει πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε η συμφωνία εκεχειρίας στην οποία μεσολάβησε καθοριστικά η Ουάσινγκτον να μην υπονομεύσει τις προοπτικές δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με προσχέδιο που αποκαλύπτει το Politico.

Το έγγραφο τεσσάρων σελίδων συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) και θα συζητηθεί στις επικείμενες συνεδριάσεις υπουργών Εξωτερικών και Ευρωπαίων ηγετών την επόμενη εβδομάδα. Στόχος του είναι να ενισχυθεί η επιρροή της ΕΕ στην εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας που επιτεύχθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση, με σκοπό τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή.

Με τον αυξανόμενο αριθμό ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που αναγνωρίζουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, το έγγραφο υπογραμμίζει την ανάγκη «ενίσχυσης του θετικού αφηγήματος υπέρ της λύσης των δύο κρατών, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της ΕΕ». Η EEAS προτείνει να «ενεργοποιηθούν περαιτέρω τα διπλωματικά κανάλια με τις Ηνωμένες Πολιτείες» ώστε η συμφωνία να υλοποιηθεί με τρόπο που δεν θα «υπονομεύει τη βιωσιμότητα» της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ της Χαμάς και της ισραηλινής κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία προέβλεπε την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων – ζωντανών και νεκρών – και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Η ΕΕ, σύμφωνα με το έγγραφο, επιδιώκει τώρα τη στήριξη των κρατών-μελών για την άρση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι παλαιστινιακοί θεσμοί, καθώς και την εντατικοποίηση της πίεσης στους Ισραηλινούς εποίκους που προχωρούν σε παράνομες προσαρτήσεις εδαφών στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, προτείνεται η συνέχιση της συνεργασίας με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για να διατηρηθεί η πίεση προς τη Χαμάς, με στόχο την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου.

Μέχρι το τέλος του έτους, η ΕΕ προτείνει να διασφαλιστεί η «ευρεία ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» και να επανενεργοποιηθεί η ευρωπαϊκή αποστολή EUBAM (είχε στηθεί για Ουκρανία και Μολδαβία) στο πέρασμα της Ράφα, ως τρίτος φορέας παρακολούθησης για την ασφαλή διέλευση πολιτών. Αν λάβει την έγκριση των κρατών-μελών, η Ένωση θα εξετάσει επίσης τη δυνατότητα εποπτείας και παροχής συμβουλών σχετικά με τις εμπορικές μεταφορές.

Οι Βρυξέλλες στοχεύουν επίσης να πείσουν το Ισραήλ να άρει τους περιορισμούς που εμποδίζουν τη δράση ανθρωπιστικών οργανώσεων στις παλαιστινιακές περιοχές.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η ΕΕ επιδιώκει να συμμετάσχει στην αποναρκοθέτηση, την ανοικοδόμηση της Γάζας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει να αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus — από το οποίο παλαιότερα είχε αποκλείσει το Ισραήλ – ως εργαλείο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο ότι θα προωθήσει κυρώσεις κατά Ισραηλινών υπουργών και θα περιορίσει την οικονομική συνεργασία με το Ισραήλ λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Ωστόσο, σύμφωνα με το Politico, τα σχέδια αυτά φαίνεται να παγώνουν μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ, καθώς ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκφράζουν επιφυλάξεις για την αναγκαιότητά τους υπό το νέο γεωπολιτικό πλαίσιο.

Μερικά κράτη-μέλη που ζητούσαν πιο σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ φέρονται απογοητευμένα από τις καθυστερήσεις της ΕΕ στην προώθηση των αρχικών σχεδίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων – Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του

Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Όλη η περιγραφή του εγκλήματος

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του – Οι λόγοι που επικαλείται