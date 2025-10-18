Προ των πυλών ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά ύψους 70 εκατ. – Πώς θα δώσει «ανάσες» στην Αττική

Το «ξεκλείδωμα» χρηματοδότησης στο Τομεακό Πρόγραμμα του υπ. Υποδομών ανοίγει τον δρόμο για την προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά. Ποιο είναι το έργο, ποια τα οφέλη για το Λεκανοπέδιο.

Προ των πυλών βρίσκεται πλέον η προκήρυξη του διαγωνισμού, ύψους περίπου 70 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά, καθώς ήδη «κλείδωσε» η χρηματοδότηση του έργου με την απόφαση, από πλευράς του υπουργείου, ένταξης της πράξης «Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέντος τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη σύνδεσή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στους Δήμους Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου Νομού Αττικής» στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025». Κατά συνέπεια είμαστε στην τελική ευθεία για την δημοπράτηση του έργου, εντός του τελευταίου τριμήνου 2025, με τον υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρ. Δήμα, σχετικά πρόσφατα να αφήνει ανοιχτό παράθυρο για εξελίξεις ακόμα και εντός Οκτωβρίου.

Λογικά, ο διαγωνισμός αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μεγάλων ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ αλλά και άλλων σχημάτων, όπως η ΕΚΤΕΡ, ενώ μένει να φανεί αν δώσουν το παρών και όμιλοι όπως οι ΙΝΤΕΡΚΑΤ, ΤΕΚΑΛ, Δομική Κρήτης κ.α..

Τα οφέλη

Η κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, ύψους 70 εκατ. ευρώ αναμένεται να «βγάλει» βαρέα οχήματα από τον αστικό ιστό, έργο που θα συμβάλλει στην εξομάλυνση του κυκλοφοριακού. Εκτιμάται ότι ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου θα είναι τα 2,5 με 3 έτη. Με την λειτουργία του έργου στο υπουργείο εκτιμούσαν ότι θα αποσυμφορηθεί ο κόμβος Λεωφόρου Αθηνών και Λεωφόρου Σχιστού. Με την κατασκευή του εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί σημαντικά η καθημερινή σύνδεση από την Αθήνα προς την περιοχή Σκαραμαγκά – Ασπροπύργου, την Ολυμπία Οδό, προς Σχιστό και το λιμάνι του Πειραιά.

Ποιο είναι το έργο

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο ένταξης του έργου στο τομεακό πρόγραμμα, το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α), ο Ανισόπεδος Ημικόμβος Σκαραμαγκά για την σύνδεση της Δ.Π.Λ.Α με την Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, η Αναβάθμιση του Υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων, η αναδιαμόρφωση της Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού μεταξύ των παραπάνω κόμβων και η κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής.

Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται με Προαίρεση και τα παρακάτω:

– Προαίρεση 1: Η κατασκευή μέρους των κλάδων Κορίνθου – Σχιστό και Σχιστό – Αθήνα του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού και του κλάδων Αθήνα – Παλάσκα και Παλάσκα – Σχιστό του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων.

– Προαίρεση 2: οι εργασίες καθαίρεσης της υφιστάμενης γέφυρας και κατασκευής νέας στην ίδια θέση στον Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού.

– Προαίρεση 3: διαμόρφωση κλάδου εισόδου στην ΔΠΛΑ (από δύση προς βορρά) και κλάδου εξόδου από την ΔΠΛΑ (από βορρά προς δύση) για την δημιουργία του Ανισόπεδου Ημικόμβου Ασπροπύργου με κατασκευή της Κάτω Διάβασης της οδού LR-1 στην ΔΠΛΑ για την σύνδεση της με την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

Παραδοτέα της πράξης είναι: • ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α) • Ανισόπεδος Ημικόμβος Σκαραμαγκά για την σύνδεση της Δ.Π.Λ.Α με την Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου • Αναβάθμιση του Υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού • κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων • αναδιαμόρφωση της Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού μεταξύ των παραπάνω κόμβων • κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής.