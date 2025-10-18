Την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας υποβάθμισε η Standard & Poor’s, σε «A+/A-1», από «AA-/A-1» προηγουμένως, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ξένο νόμισμα. Η αξιολόγηση αυτή, αν και αρνητική, συνοδεύεται από σταθερή προοπτική (stable outlook)

Την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας υποβάθμισε η Standard & Poor’s, σε «A+/A-1», από «AA-/A-1+» προηγουμένως, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ξένο νόμισμα. Η αξιολόγηση αυτή, αν και αρνητική, συνοδεύεται από σταθερή προοπτική (stable outlook).

Επισημαίνεται, ότι παρά την κατάθεση του προϋπολογισμού στη βουλή, η αβεβαιότητα για τα προβλήματα της γαλλικής κυβέρνησης στο μέτωπο της οικονομίας εξακολουθεί να είναι υψηλή.

Παρ’ όλο που ο οίκος θεωρεί ότι ο στόχος για το έλλειμμα στο 5,4% του ΑΕΠ, θα επιτευχθεί, το 2025 εκτιμά ότι ελλείψει σημαντικών πρόσθετων μέτρων για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, η δημοσιονομική εξυγίανση κατά τη διάρκεια της περιόδου θα είναι βραδύτερη από ό,τι αναμενόταν. Όπως σημειώνει η S&P, το χρέος της γαλλικής κυβέρνησης αναμένεται να αυξηθεί στο 121% του ΑΕΠ το 2028, από 112% πέρυσι.

Μάλιστα, παρουσιάζει δύο σενάρια για τις μελλοντικές της κινήσεις. Σύμφωνα με το πρώτο, το αρνητικό, η πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας θα μπορούσε να υποβαθμιστεί, εάν η δημοσιονομική της θέση επιδεινωθεί πέρα από τις προβλέψεις ή αν οι προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης επιδεινωθούν σημαντικά. Από την άλλη, στο ευνοϊκό σενάριο, εάν το έλλειμμα μειωθεί ταχύτερα από το προλεπόμενο και η οικονομική ανάπτυξη επιταχυνθεί, θα μπορούσε το αξιόχρεο της Γαλλίας να αναβαθμιστεί.

Σύμφωνα με την S&P, η πολιτική αβεβαιότητα θα επηρεάσει την γαλλική οικονομία, επιβραδύνοντας την επενδυτική δραστηριότητα και την ιδιωτική κατανάλωση και, κατά συνέπεια, την οικονομική ανάπτυξη. Ειδικότερα, προβλέπει ανάπτυξη 0,7% για το 2025, με ήπια ανάκαμψη το 2026, καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αποταμιεύουν περισσότερο και ξοδεύουν λιγότερο εν όψει πιθανών αυξήσεων των φόρων. Ο οίκος επισημαίνει ότι «οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις της ανάπτυξης παραμένουν σημαντικοί, ιδίως δεδομένης της πιθανότητας μετακύλισης του υψηλότερου κόστους δανεισμού της κυβέρνησης στο κόστος χρηματοδότησης για το υπόλοιπο της γαλλικής οικονομίας».

Ο οίκος σημειώνει ότι η σταθερή προοπτική της αξιολόγησης αντανακλά την ισορροπία μεταξύ των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Γαλλία, όπως το ολοένα και αυξανόμενο δημόσιο χρέος και πολιτική αστάθεια από τη μία, και τα ισχυρά θεμελιώδη χαρακτηριστικά της οικονομίας της από την άλλη. Η Γαλλία διαθέτει πλούσια και ισορροπημένη οικονομία, υψηλές ιδιωτικές αποταμιεύσεις, ανεπτυγμένο χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ επωφελείται από τη συμμετοχή της στην Ευρωζώνη εξηγεί η S&P.

«Πιστεύουμε ότι, χάρη στην πειθαρχία των δαπανών και στην πιο δυναμική είσπραξη εσόδων μέχρι στιγμής φέτος, η κυβέρνηση είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο της για το έλλειμμα του γενικού κρατικού προϋπολογισμού το 2025, που είναι 5,4% του ΑΕΠ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα τροποποιήσεων στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, αναμένουμε ότι τα ελλείμματα θα παραμείνουν υψηλά τα επόμενα τρία χρόνια», σημειώνει η S&P.