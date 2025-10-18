s&p:-Διατήρησε-στο-“ΒΒΒ”-την-αξιολόγηση-της-Ελλάδας,-σταθερό-το-outlook

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s διατήρησε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο “ΒΒΒ”, μια βαθμίδα πάνω από το investment grade, με τις προοπτικές να παραμένουν σταθερές.

Σύμφωνα με τον οίκο, από το 2023, η Ελλάδα έχει εμφανίσει ιδιαίτερα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα μέσου ύψους 3,4% του ΑΕΠ. Η S&P προβλέπει ότι θα εμφανίσει δεύτερη χρονιά με πλεόνασμα προϋπολογισμού φέτος, όντας από τις λίγες ανεπτυγμένες χώρες που μειώνουν το χρέος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Παρά τις αυξημένες εξωγενείς ανισορροπίες, η συμμετοχή στην ευρωζώνη και η ευθυγράμμιση με τις δημοσιονομικές συνθήκες προσφέρουν προστασία έναντι του ρίσκου ενός σοκ στο ισοζύγιο πληρωμών.

Οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν ισχυρές και ενισχύονται από επενδυτικά projects και ισχυρή ζήτηση στον τουριστικό κλάδο.

Όπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης το σταθερό outlook εξισορροπεί τις σταθερές οικονομικές και δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας με τα υψηλά επίπεδα εξωτερικού και δημόσιου χρέους και τονίζει πως θα μπορούσε να υποβαθμίσει την αξιολόγηση εάν οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας παρουσίαζαν σημαντική επιδείνωση.

Αντιθέτως, θα μπορούσε να αναβαθμίσει τις αξιολογήσεις εάν οι εξωτερικές ανισορροπίες της Ελλάδας παρουσίαζαν ουσιαστική και βιώσιμη βελτίωση. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν παρατηρείτο μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από τις εισαγωγές. Επίσης, εάν ο οίκος παρατηρούσε σημαντική μείωση του εξωτερικού χρέους της χώρας, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι δημόσιο.

Οι δημοσιονομικοί δείκτες της Ελλάδας για το 2025 υποδηλώνουν ακόμη ένα έτος πολύ καλών δημοσιονομικών επιδόσεων. Η αύξηση των τρεχουσών δαπανών έχει περιοριστεί, ενώ η αύξηση των εσόδων είναι δυναμική, υποστηριζόμενη από τις προσπάθειες συμμόρφωσης, τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας και τις ροές επιχορηγήσεων που συνδέονται με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συνολικά, η κυβέρνηση φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει και πάλι τους δημοσιονομικούς της στόχους για το 2025 και ο οίκος προβλέπει ότι, παρά την πιθανή περαιτέρω δημοσιονομική χαλάρωση, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα θα παραμείνουν ευνοϊκά τα επόμενα χρόνια. Εκτιμά ότι η Ελλάδα θα παρουσιάσει πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ φέτος και στη συνέχεια θα περάσει σε ήπιο έλλειμμα, κατά μέσο όρο 0,6% του ΑΕΠ, κατά την περίοδο 2026-2028.

Επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση είναι από τη Fitch στις 14 Νοεμβρίου, που, όπως και η Moody’s, διατηρεί τη χώρα στο ΒΒΒ- με θετική προοπτική. Με μια βαθμίδα πάνω από το investment grade αξιολογούν το ελληνικό αξιόχρεο τόσο η DBRS όσο και η Scope.