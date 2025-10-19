Ακίνητα:-«Παζλ»-για-δυνατούς-λύτες-η-απόκτηση-κατοικίας

Πόσα χρόνια δουλειάς απαιτούνται κατά μέσο όρο για αγορά κατοικίας 60 τ.μ. και 90 τ.μ., κατασκευής 1980 – 1990. Τι «δείχνει» ανάλυση του Πανελλαδικού Δικτύου Ε – Real Estates για 10 περιοχές σε Αθήνα και Πειραιά. Παραμένει η στεγαστική κρίση.

Από 10 έως και σχεδόν 20 χρόνια θα πρέπει να δουλεύει ένας εργαζόμενος, που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, για να είναι σε θέση να… σκεφτεί την αγορά κατοικίας 60 τ.μ. και άνω σε κάποιες περιοχές της Αθήνας, κατασκευασμένες δεκαετίες πριν. Αυτό προκύπτει από σχετική ανάλυση του Πανελλαδικού Δικτύου Ε – Real Estates για αγορά κατοικίας 60 τ.μ. έως 90 τ.μ. σε 10 περιοχές της Αττικής, όπως Παγκράτι, Μαρούσι, Αμπελόκηπους, Πατήσια, Ηράκλειο, Περιστέρι, Αιγάλεω, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη αλλά και Πειραιά.

Όπως αναφέρεται, «η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η αδυναμία πρόσβασης σε στεγαστικό δανεισμό, η εργασιακή ανασφάλεια και ο φόβος δέσμευσης σε δάνειο διάρκειας 30–35 ετών, λειτουργούν αποτρεπτικά για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών. Ακόμη και όταν οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια, συχνά αδυνατούν να καλύψουν την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή ύψους 20% – 25% της αξίας του ακινήτου. Ενδεικτικά, για αγορά κατοικίας αξίας 160.000 ευρώ, απαιτούνται αποταμιεύσεις περίπου 32.000 – 40.000 ευρώ, ενώ για ακίνητο αξίας 200.000 ευρώ, η ίδια συμμετοχή κυμαίνεται μεταξύ 40.000 – 50.000 ευρώ.

Αν και ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα έχουν αρχίσει να ζητούν χαμηλότερη προκαταβολή, η πλειονότητα των νέων παραμένει αποκλεισμένη από την αγορά κατοικίας. Το 71,9% των νέων ηλικίας 18–34 ετών εξακολουθούν να ζουν στο πατρικό τους σπίτι, ενώ το 70% δηλώνει ότι δεν πιστεύει πως θα καταφέρει ποτέ να αποκτήσει δικό του ακίνητο. Επιπλέον, το 37,3% (περίπου ένας στους τέσσερις) εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταναστεύσει στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή».

Σύμφωνα με τον κ. Θ. Μπάκα, πρόεδρο του δικτύου, «η απόκτηση κατοικίας στην Αθήνα έχει εξελιχθεί σε μια σύνθετη και πολυπαραγοντική πρόκληση, που συνδέεται όχι μόνο με το ύψος των εισοδημάτων, αλλά και με τη διαθεσιμότητα ακινήτων και τις συνεχείς ανατιμήσεις. Ενώ οι αριθμοί δείχνουν ότι ένα νοικοκυριό μπορεί θεωρητικά να αποκτήσει κατοικία μέσα σε ορισμένα χρόνια εργασίας, η πραγματικότητα είναι διαφορετική: το υψηλό κόστος διαβίωσης, η έλλειψη αποταμιευτικών δυνατοτήτων και οι αυξημένοι τόκοι δανεισμού καθιστούν την πρόσβαση στη στέγη ολοένα και πιο δύσκολη».

Κατώτατος Ετήσιος μισθός – 1 εργαζόμενος: Από 12,5 έως 18,6 έτη εργασίας για αγορά κατοικίας 60 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου κατασκευής του 1980-1990

Όπως σημειώνεται στη σχετική έρευνα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ένας νέος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό (743 € καθαρά τον μήνα, δηλαδή περίπου 10.420 € ετησίως με 14 μισθούς) θα πρέπει, κατά μέσο όρο, να εργάζεται από 12,5 έως 18,6 έτη, χωρίς να πραγματοποιεί καμία άλλη δαπάνη, προκειμένου να αποκτήσει ένα διαμέρισμα 60 τ.μ., κατασκευής της περιόδου 1980 -1990, δηλαδή ηλικίας 35 έως 45 ετών – στην Αθήνα.

Ανάλογα με την περιοχή και τις ζητούμενες τιμές πώλησης που καταγράφονται στις αγγελίες, οι κατοικίες μπορεί να χρειάζονται μερική ανακαίνιση, ενώ οι υψηλότερες τιμές, και κατά συνέπεια τα περισσότερα έτη εργασίας που απαιτούνται, αφορούν κυρίως πλήρως ανακαινισμένα ακίνητα.

Ενδεικτικά, στο Παγκράτι η αγορά κατοικίας 60 τ.μ. απαιτεί από 13,15 έως 21,8 έτη εργασίας, ενώ στους Αμπελόκηπους ο χρόνος κυμαίνεται μεταξύ 15,23 και 20,76 ετών. Στα Πατήσια, που αποτελούν τη σαφώς οικονομικότερη επιλογή, ο αντίστοιχος χρόνος περιορίζεται σε 10,1 έως 10,9 έτη. Αντίθετα, στον Πειραιά, ο οποίος στο παρελθόν θεωρούνταν «οικονομική» λύση, η αγορά κατοικίας προϋποθέτει σήμερα από 8,17 έως και 21,14 έτη εργασίας, ανάλογα με την κατάσταση του ακινήτου. Στα βόρεια προάστια, η εικόνα είναι εξίσου απαιτητική. Στο Μαρούσι απαιτούνται από 17,82 έως 20,97 έτη, ενώ στο Ηράκλειο από 14,9 έως 18,68 έτη. Αντίστοιχα, στην Καλλιθέα ο χρόνος κυμαίνεται μεταξύ 12,11 και 19,08 ετών, ενώ στη Νέα Σμύρνη από 13,36 έως και 19,2 έτη.

Τέλος, στα δυτικά προάστια, η αγορά κατοικίας φαίνεται πιο προσιτή, χωρίς όμως να παύει να είναι δύσκολη. Στο Αιγάλεω απαιτούνται τουλάχιστον 11,02 έτη, τα οποία όμως μπορούν να φτάσουν έως και 18,7 έτη για πλήρως ανακαινισμένα ακίνητα, ενώ στο Περιστέρι η αντίστοιχη διάρκεια ξεκινά από 9,4 έτη και φτάνει έως 15,68 έτη.

Σημαντική επισήμανση: Οι παραπάνω υπολογισμοί δεν περιλαμβάνουν τόκους στεγαστικών δανείων ούτε πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης. Συνεπώς, στην πράξη, ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση κατοικίας μπορεί να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερος.

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου κατασκευής 1980-1990. Οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται με βάση την διαθεσιμότητα.

Μέσος Ετήσιος μισθός – 1 εργαζόμενος : Από 8,67 έως 13,2 έτη εργασίας για αγορά κατοικίας 60 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου κατασκευής του 1980-1990

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ένας νέος που αμείβεται με τον μέσο μισθό (1.047 € καθαρά τον μήνα, δηλαδή περίπου 14.658 € ετησίως με 14 μισθούς) χρειάζεται να εργαστεί κατά μέσο όρο από 8,67 έως 13,2 έτη, χωρίς να πραγματοποιεί καμία άλλη δαπάνη, προκειμένου να αποκτήσει ένα διαμέρισμα 60 τ.μ., κατασκευής της περιόδου 1980 – 1990, δηλαδή ηλικίας 35 έως 45 ετών – στην Αθήνα.

Ανάλογα με την περιοχή και τις ζητούμενες τιμές πώλησης που εμφανίζονται στις αγγελίες, τα διαμερίσματα μπορεί να απαιτούν μερική ανακαίνιση. Στις υψηλότερες τιμές, που αντιστοιχούν συνήθως σε πλήρως ανακαινισμένα ακίνητα, τα απαιτούμενα χρόνια εργασίας είναι αισθητά περισσότερα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο Παγκράτι, το Μαρούσι και τον Πειραιά, ο χρόνος που απαιτείται για την αγορά κατοικίας με βάση τις ανώτατες ζητούμενες τιμές φτάνει τα 15,47, 14,88 και 15,01 έτη αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, στις κατώτατες ζητούμενες τιμές, η μεγαλύτερη διάρκεια καταγράφεται στο Μαρούσι με 12,65 έτη, στους Αμπελόκηπους με 10,81 έτη και στη Νέα Σμύρνη με 9,48 έτη εργασίας.

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου κατασκευής 1980-1990. Οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται με βάση την διαθεσιμότητα.

Κατώτατος μισθός – 2 εργαζόμενοι: Από 8,42 έως 13,97 έτη εργασίας για αγορά κατοικίας 90 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου κατασκευής του 1980-1990

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ένα ζευγάρι νέων εργαζομένων που αμείβονται με τον μέσο κατώτατο μισθό (1.486 € καθαρά μηνιαίως, δηλαδή περίπου 20.804 € ετησίως με 14 μισθούς) θα πρέπει να εργαστεί, κατά μέσο όρο, από 8,42 έως 13,79 έτη, χωρίς να πραγματοποιήσει καμία άλλη δαπάνη, προκειμένου να αποκτήσει μια κατοικία 90 τ.μ., κατασκευής της περιόδου 1980–1990, δηλαδή ηλικίας 35 έως 45 ετών, στην Αθήνα.

Ανάλογα με την περιοχή και τις ζητούμενες τιμές πώλησης που εμφανίζονται στις αγγελίες, τα διαμερίσματα μπορεί να χρειάζονται μερική ανακαίνιση. Στις ανώτατες τιμές, που αφορούν κυρίως πλήρως ανακαινισμένα ακίνητα, ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας αυξάνεται αισθητά.

Ενδεικτικά, στο Παγκράτι η απόκτηση κατοικίας 90 τ.μ. προϋποθέτει από 9,05 έως 14,87 έτη εργασίας, στους Αμπελόκηπους από 9,52 έως 14,42 έτη, ενώ στα Πατήσια η διάρκεια κυμαίνεται από 6,89 έως 12,71 έτη, γεγονός που τα καθιστά μία από τις πιο προσιτές επιλογές.

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου κατασκευής 1980-1990. Οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται με βάση την διαθεσιμότητα.

Μέσος καθαρός μισθός – 2 εργαζόμενοι: Από 5,97 έως 9,91 έτη εργασίας για αγορά κατοικίας 90 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου κατασκευής του 1980-1990

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ένα ζευγάρι νέων εργαζομένων που αμείβονται με τον μέσο μισθό (2.094 € καθαρά μηνιαίως, δηλαδή περίπου 29.316 € ετησίως με 14 μισθούς) θα χρειαστεί, κατά μέσο όρο, από 5,97 έως 9,91 έτη συνεχούς εργασίας χωρίς καμία άλλη δαπάνη, προκειμένου να αποκτήσει μια κατοικία 90 τ.μ., κατασκευής της περιόδου 1980–1990, δηλαδή ηλικίας 35 έως 45 ετών, στην Αθήνα.

Ανάλογα με την περιοχή και τις ζητούμενες τιμές πώλησης που καταγράφονται στις αγγελίες, τα ακίνητα μπορεί να απαιτούν μερική ανακαίνιση. Αντίθετα, στις ανώτατες τιμές – που αφορούν κυρίως πλήρως ανακαινισμένα διαμερίσματα – ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας αυξάνεται σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, στο Παγκράτι η απόκτηση κατοικίας 90 τ.μ. προϋποθέτει από 6,43 έως 10,55 έτη εργασίας, στους Αμπελόκηπους από 6,75 έως 10,23 έτη, ενώ στα Πατήσια ο απαιτούμενος χρόνος είναι σαφώς μικρότερος, κυμαινόμενος από 4,89 έως 9,02 έτη.

Σημαντική επισήμανση: Οι παραπάνω υπολογισμοί δεν συνυπολογίζουν τόκους στεγαστικών δανείων ούτε πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης. Συνεπώς, στην πράξη, ο πραγματικός χρόνος που θα απαιτηθεί για την αγορά κατοικίας ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου κατασκευής 1980-1990. Οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται με βάση την διαθεσιμότητα.

Μέσος Ετήσιος Καθαρός Μισθός – 2 εργαζόμενοι με 2 παιδιά: Από 4,47 έως 7,41 έτη εργασίας για αγορά κατοικίας 90τμ ,άνω του 1ου ορόφου κατασκευής του 1980-1990

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά που διαθέτει το μέσο καθαρό εισόδημα (2.799,4 € μηνιαίως, δηλαδή περίπου 39.131 € ετησίως με 14 μισθούς) θα χρειαστεί, κατά μέσο όρο, από 4,47 έως 7,41 έτη συνεχούς εργασίας χωρίς καμία άλλη δαπάνη, προκειμένου να αποκτήσει μια κατοικία 90 τ.μ., κατασκευής της περιόδου 1980–1990 – δηλαδή ηλικίας 35 έως 45 ετών – στην Αθήνα.

Ανάλογα με την περιοχή και τις ζητούμενες τιμές πώλησης που εμφανίζονται στις αγγελίες, τα ακίνητα ενδέχεται να απαιτούν μερική ανακαίνιση. Αντίθετα, οι ανώτατες τιμές πώλησης, που αντιστοιχούν κυρίως σε πλήρως ανακαινισμένες κατοικίες, ανεβάζουν σημαντικά τα έτη εργασίας που απαιτούνται για την απόκτησή τους.

Πιο συγκεκριμένα, στο Παγκράτι η αγορά κατοικίας 90 τ.μ. προϋποθέτει από 4,81 έως 7,89 έτη εργασίας, στους Αμπελόκηπους από 5,05 έως 7,65 έτη, ενώ στα Πατήσια η αντίστοιχη διάρκεια είναι μικρότερη, κυμαινόμενη από 3,66 έως 6,75 έτη.

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου κατασκευής 1980-1990. Οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται με βάση την διαθεσιμότητα.

Μέσος Ετήσιος Καθαρός Μισθός – 2 εργαζόμενοι με 2 παιδιά: Από 6,45 έως 9,59 έτη εργασίας για αγορά κατοικίας 90τμ ,άνω του 1ου ορόφου κατασκευής του 2000-2025

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά και μέσο καθαρό εισόδημα (2.799,4 € μηνιαίως, δηλαδή περίπου 39.131 € ετησίως με 14 μισθούς) θα χρειαστεί, κατά μέσο όρο, από 6,45 έως 9,59 έτη συνεχούς εργασίας χωρίς καμία άλλη δαπάνη, προκειμένου να αποκτήσει μια κατοικία 90 τ.μ., κατασκευής της περιόδου 2000–2025, δηλαδή ηλικίας έως 25 ετών, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες, οι ανώτατες ζητούμενες τιμές αφορούν κυρίως νεόδμητα ακίνητα, με την τελική διαμόρφωση των τιμών να εξαρτάται τόσο από τη διαθεσιμότητα όσο και από τη θέση του ακινήτου. Για παράδειγμα, οι ζητούμενες τιμές κατοικιών στην Καλλιθέα, κοντά στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος», εμφανίζονται υψηλότερες όχι μόνο σε σχέση με το κέντρο της περιοχής, αλλά ακόμη και σε σύγκριση με τη Νέα Σμύρνη.

Ενδεικτικά, για την αγορά κατοικίας στο Παγκράτι απαιτούνται από 7,27 έως 10,72 έτη εργασίας, στους Αμπελόκηπους από 6,86 έως 9,61 έτη, ενώ στα Πατήσια ο απαιτούμενος χρόνος είναι αισθητά χαμηλότερος, κυμαινόμενος από 4,80 έως 7,70 έτη.

Σημαντική επισήμανση: Οι παραπάνω υπολογισμοί δεν συνυπολογίζουν τόκους στεγαστικών δανείων ούτε ενδεχόμενες μελλοντικές αυξήσεις στις τιμές πώλησης. Συνεπώς, στην πράξη, το απαιτούμενο διάστημα εργασίας μπορεί να αποδειχθεί μεγαλύτερο.