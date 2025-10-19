Ερχιουρμάν:-Στα-θέματα-εξωτερικής-πολιτικής-θα-ενεργώ-σε-συνεργασία-με-την-Τουρκία

Ο Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) του ψευδοκράτους, Τουφάν Ερχιούρμαν, μετά την οριστικοποίηση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στα κατεχόμενα έκανε τις πρώτες δηλώσεις του: «Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές μαζί ως τουρκοκυπριακός λαός. Θα πορευθούμε μαζί, θα κυβερνήσουμε μαζί». «Είμαι πλέον ο ‘Πρόεδρος’ όλων των πολιτών».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Ερχιουρμάν ευχαρίστησε κάθε Τουρκοκύπριο που προσήλθε στις κάλπες και ψήφισε, λέγοντας: «Από τώρα και στο εξής, δεν είμαι πλέον Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Υπόσχομαι να είμαι ο ‘Πρόεδρος’ όλων των πολιτών μου, ανεξάρτητα από την κομματική τους τοποθέτηση».

Ο Ερχιουρμάν ευχαρίστησε τις οργανώσεις του CTP, τους ανεξάρτητους βουλευτές, τους εκπροσώπους των κοινωνικών κινημάτων και τον Σερντάρ Ντενκτάς που τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, λέγοντας: «Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ειλικρινά τους πολίτες μας που μας έδειξαν την υποστήριξή τους, από το Κόμμα Εθνικής Ενότητας, το Δημοκρατικό Κόμμα, το Κόμμα Αναγέννησης και άλλους πολιτικούς σχηματισμούς».

Τονίζοντας ότι φαίνεται να προηγείται σε όλες τις περιφέρειες, ο Ερχιουρμάν είπε ότι αυτή η εικόνα στέλνει ένα μήνυμα ενότητας στον ‘λαό’: «Ως τουρκοκυπριακός ‘λαός’, δεν είμαστε διχασμένοι ούτε κατακερματισμένοι. Η συνεργασία μας έχει νικήσει. Θα συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε αυτήν την συνεργασία».

Ο Έρχουρμαν είπε ακόμα ότι η ‘προεδρία’ θα ασκείται με αμερόληπτη, δίκαιη και συμπεριληπτική προσέγγιση και «ο ‘πρόεδρος’ θα είναι ο θεματοφύλακας της ισότητας και της ελευθερίας. Θα συνεργαστούμε με όλα τα τμήματα της κοινωνίας με βάση την αξιοκρατία. Στόχος μας θα είναι η γη μας και τα παιδιά μας».

Δήλωσε πως φιλοδοξία του δεν ήταν να ‘κυβερνήσει’ μόνος του. «Θα ‘κυβερνήσουμε’ μαζί. Αυτή θα είναι μια ομαδική προσπάθεια».

Ο ηγέτης του CTP σημείωσε ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, θα υιοθετήσει μια διοικητική προσέγγιση που θα δίνει προτεραιότητα στην ισότητα και τη δικαιοσύνη στους ‘θεσμούς’.

Ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ανέφερε ότι θα ενεργεί σε στενή διαβούλευση με την Τουρκία για θέματα ‘εξωτερικής πολιτικής’, λέγοντας πως «κανείς δεν πρέπει να έχει την παραμικρή ανησυχία για αυτό το θέμα. Θα αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα ‘εξωτερικής πολιτικής’ σε διαβούλευση με τη Τουρκία».

Ο Έρχουρμαν δήλωσε ότι η ειρήνη και η ασφάλεια του ‘λαού’ θα είναι η ύψιστη προτεραιότητά του και ότι θα εργαστεί για την ενότητα και την ευημερία του τουρκοκυπριακού ‘λαού’ καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Υποσχέθηκε ότι δεν θα παρασυρθεί από καμία «μέθη νίκης» μετά τα αποτελέσματα των ‘εκλογών’, γιατί «αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι να εργαστούμε με τρόπο αντάξιο της βούλησης του ‘λαού’ και να και να είμαστε παραγωγικοί για το μέλλον των παιδιών μας».