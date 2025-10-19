Καθώς η ανάπτυξη αποσυνδέεται από την απασχόληση, η Fed αντιμετωπίζει ένα τρίλημμα – Mohamed A. El-Erian

Με τις αγορές μετοχών να φτάνουν σε νέα ύψη, η προσδοκία της αγοράς ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια για να αποτρέψει μια επιβράδυνση της αγοράς εργασίας δημιουργεί από μόνη της μια πολιτική πρόκληση για την κεντρική τράπεζα. Εκτός από τη ρητή διπλή εντολή της, η Fed πρέπει τώρα να ανησυχεί και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Πρέπει να έχω γράψει τουλάχιστον τέσσερα δοκίμια σχετικά με την αντιστάθμιση μεταξύ ανεργίας και πληθωρισμού κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών μου σπουδών. Τότε, η εστίαση ήταν πάντα στην καμπύλη Phillips – την υποτιθέμενη σχέση μεταξύ πληθωρισμού και θέσεων εργασίας – και τα παράγωγά της. Η καμπύλη Phillips, η οποία βασίζεται στις προσδοκίες, για παράδειγμα, αναγνώριζε ότι η τρέχουσα δυναμική του πληθωρισμού επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις προβλέψεις για τα μελλοντικά αποτελέσματα.

Ενώ δεν αποδέχτηκαν πλήρως όλοι οι οικονομολόγοι αυτήν την ιδέα, υπήρχε αρκετή συμφωνία σχετικά με το βασικό συμβιβασμό ώστε να προβλεφθεί, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ότι όσο χαμηλότερα μειώνεται το ποσοστό ανεργίας, τόσο υψηλότερα θα αυξηθεί ο ρυθμός πληθωρισμού (και αντίστροφα). Η επιτακτική ανάγκη εξισορρόπησης των δύο αποτυπώθηκε επίσημα στη «διπλή εντολή» που έδωσε το Κογκρέσο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (την ισχυρότερη κεντρική τράπεζα στον κόσμο) το 1977. Έκτοτε, το καθήκον της Fed ήταν να επιτύχει τόσο τη σταθερότητα των τιμών όσο και τη μέγιστη απασχόληση.

Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η σχέση πληθωρισμού-ανεργίας αποδείχθηκε λιγότερο σταθερή και προβλέψιμη από ό,τι πιστεύαμε. Για παράδειγμα, στα τρία χρόνια που ακολούθησαν την κορύφωση του πληθωρισμού ΔΤΚ (δείκτη τιμών καταναλωτή) αυτής της δεκαετίας , ο οποίος ξεπέρασε το 9% το 2022, η αύξηση των τιμών στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε απότομα, σε περίπου 3%, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αξιοσημείωτα σταθερό, περίπου στο 4% – ένα επίπεδο που θεωρείται ευρέως ότι συνιστά «πλήρη απασχόληση» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή η διαμόρφωση -ανθεκτική απασχόληση παράλληλα με την ταχεία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού- αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη όχι μόνο για ένα ευρύ φάσμα οικονομολόγων αλλά και για τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Τον Αύγουστο του 2022, ο Πάουελ είχε προειδοποιήσει με σοβαρότητα για «κάποιο πόνο» στο μέλλον, καθώς η Fed αύξησε τα επιτόκια για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό που είχε λανθασμένα χαρακτηρίσει ως «παροδικό». Δεν ήταν λιγότερο έκπληκτοι οι προβλέψεις όπως το - Economics, το οποίο δήλωσε , τον Οκτώβριο του 2022, ότι η πιθανότητα ύφεσης το 2023 είχε φτάσει το 100%, λόγω των επιθετικών αυξήσεων των επιτοκίων από την Fed.

Ενώ η πρόοδος της οικονομίας προς μια «ομαλή προσγείωση» ήταν αναμφισβήτητα καλά νέα, ένα νέο ζήτημα έχει εμφανιστεί στον ορίζοντα, ένα ζήτημα που αφορά αυτό που συχνά θεωρείται ως ο έμμεσος τρίτος στόχος της Fed: η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ενδιαφερόμενοι από αυτό που φαίνεται να είναι μια σημαντική αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ από την αγορά εργασίας, οικονομολόγοι και αναλυτές της Wall Street αναρωτιούνται τι θα σημαίνουν οι τρέχουσες τάσεις για την πολιτική επιτοκίων της Fed και τις συνολικές οικονομικές συνθήκες και σταθερότητα.

Συγκεκριμένα, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ παρέμεινε ισχυρή φέτος, με το δεύτερο τρίμηνο να σημειώνει υψηλό διετούς διάρκειας, η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια εξασθένησης και ο πληθωρισμός έχει σταθεροποιηθεί κοντά στο 3%, πεισματικά πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Αυτή η αποσύνδεση της ανάπτυξης και της αγοράς εργασίας δεν συνέβη στο κενό. Παράγοντες από την πλευρά της προσφοράς, όπως η ανάκαμψη της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό μετά την πανδημία και οι ρεκόρ εισροών μετανάστευσης, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην υπονόμευση της παραδοσιακής καμπύλης Phillips στο πρώτο μέρος της δεκαετίας του 2020. Αυτές οι εξελίξεις επέτρεψαν στην οικονομία να λειτουργεί ταχύτερα χωρίς να υπερθερμανθεί η αγορά εργασίας και να αναζωπυρωθεί ο πληθωρισμός.

Τώρα, ωστόσο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν ένα νέο αίνιγμα: η οικονομική μηχανή παραμένει ισχυρή (όπως υποδεικνύεται από την ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ), αλλά η δημιουργία θέσεων εργασίας μειώνεται. Και πάλι, πολλοί αναλυτές αναφέρουν παράγοντες από την πλευρά της προσφοράς, είτε πρόκειται για την καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ είτε για την υπόσχεση για τεχνητή νοημοσύνη, την απορρύθμιση και άλλες εξελίξεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα.

Μέχρι στιγμής, οι αγορές έχουν επικεντρωθεί στην αισιόδοξη πλευρά αυτού του παράδοξου. Οι επενδυτές αναμένουν ότι οι χρηματοοικονομικές συνθήκες θα βελτιωθούν περαιτέρω καθώς η Fed μειώνει τα επιτόκια για να αποτρέψει τους κινδύνους για την απασχόληση. Παρόλο που ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από τον στόχο από τον Μάρτιο του 2021 και προβλέπεται να παραμείνει υψηλός για δύο ακόμη χρόνια, η υπόθεση είναι ότι οι σταθερές μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό θα καθησυχάσουν την Fed καθώς χαλαρώνει την πολιτική της στάση.

Αυτή η σκέψη αντικατοπτρίζεται στο ρεκόρ ανόδου των μετοχών, στη μείωση των ασφαλίστρων κινδύνου σε πολλές αγορές και στους επενδυτές που αναζητούν ολοένα και μεγαλύτερες αποδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των μοχλευμένων τομέων. Βλέπουμε όχι μόνο ιστορικά πλούσιες αποτιμήσεις, αλλά και μια επιστροφή στο είδος της ανάληψης κινδύνου που ήταν τόσο διαδεδομένη κατά την περίοδο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Ωστόσο, η προσδοκία της αγοράς ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια εν μέσω ισχυρής ανάπτυξης για να αποτρέψει μια επιβράδυνση της αγοράς εργασίας δημιουργεί από μόνη της μια πολιτική πρόκληση για μια κεντρική τράπεζα, η οποία είναι πιθανό να ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για περαιτέρω διόγκωση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και ακούσια τροφοδότηση χρηματοπιστωτικών φούσκες. Πρόκειται για μια εξοργιστικά περίπλοκη και άβολη πρόκληση για ένα ίδρυμα που έχει ήδη κάνει πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια και θεωρείται ότι έχει μείνει πολύ πίσω σε βασικές εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Μόλις τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τέσσερις ανώτεροι αξιωματούχοι της Fed έχουν μιλήσει για την ανάγκη για λειτουργικές αλλαγές, υποστηρίζοντας μια μετάβαση από μια σημειακή εκτίμηση σε ένα εύρος για τον στόχο του πληθωρισμού και επιλέγοντας μια διαφορετική ενδιάμεση μεταβλητή πολιτικής.

Ελλείψει μιας οξυδερκούς και συνετής αντίδρασης, η Fed θα μπορούσε να διακρίνει προκλήσεις και για τα τρία στοιχεία των (σαφών και έμμεσων) στόχων της: έλεγχος του πληθωρισμού, μέγιστη απασχόληση και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αυτές οι δυσκολίες δεν θα μπορούσαν να έρθουν σε χειρότερη στιγμή για ένα ίδρυμα που ήδη αντιμετωπίζει αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις.