Μπέιλι-(ΒΟΕ):-Οι-επιπτώσεις-του-brexit-θα-συνεχίζουν-για-χρόνια-να-επηρεάζουν-την-ανάπτυξη-του-ΗΒ

Πάντως ο Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας θεωρεί ότι μακροπρόθεσμα η οικονομία θα προσαρμοστεί.

Η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 θα συνεχίσει να επιβαρύνει την ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου για αρκετά ακόμη χρόνια, αλλά μακροπρόθεσμα η οικονομία θα προσαρμοστεί, δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι.

Κάνοντας ένα σπάνιο σχόλιο για το Brexit σε ομιλία του στην Ουάσιγκτον, ο Μπέιλι ανέφερε ότι θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη για το «προβλέψιμο μέλλον». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτός ο αντίκτυπος θα μειώνεται σταδιακά.

«Αν κάνεις μια οικονομία λιγότερο ανοικτή, αυτό θα περιορίσει την ανάπτυξη, αν και με την πάροδο του χρόνου το εμπόριο θα προσαρμοστεί και θα ανακάμψει. Και αυτό φαίνεται πως έχει συμβεί», είπε σε ομιλία του σχετικά με τις επιπτώσεις των διαταραχών στην προσφορά.

Το Brexit έχει μειώσει μόνιμα την παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 4%, σύμφωνα με την επίσημη προβλεπτική υπηρεσία της κυβέρνησης. Η αποχώρηση από την ΕΕ ήταν μία από μια σειρά διαταραχών στην προσφορά που επιβράδυναν την οικονομική ανάπτυξη, ανέφερε ο Μπέιλι, μαζί με την πανδημία Covid, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τους αμερικανικούς δασμούς και «βαθύτερες διαταραχές στην προσφορά» που προέρχονται από τη γήρανση του πληθυσμού και τη χαμηλή παραγωγικότητα.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγο πριν από την ανακοίνωση του προϋπολογισμού στις 26 Νοεμβρίου, όταν αναμένεται ότι η Υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, θα χρειαστεί να αυξήσει τους φόρους για να καλύψει ένα δημοσιονομικό κενό πολλών δισεκατομμυρίων λιρών στα σχέδια δαπανών της.

Η κυβέρνηση των Εργατικών επιδιώκει επίσης να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την άρση των συνεχιζόμενων εμπορικών τριβών, που – σύμφωνα με οικονομολόγους – θα μπορούσαν να συμβάλουν σε ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη.

Η αναπτυξιακή δυνατότητα του Ηνωμένου Βασιλείου έχει μειωθεί στο 1,5% ετησίως τα τελευταία 15 χρόνια, από 2,5% τις δύο προηγούμενες δεκαετίες, κάτι που έχει επηρεάσει αρνητικά τα δημόσια οικονομικά, δήλωσε ο Μπέιλι.

Αν η ανάπτυξη είχε παραμείνει στο 2,5% ετησίως και το δημόσιο χρέος είχε παραμείνει σταθερό, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα ήταν σήμερα 82% αντί για 96%, και η επίσημη πρόβλεψη για το 2029-30 θα ήταν 79% αντί για 96%, εξήγησε ο Μπέιλι.

«Είναι ένα πολύ απλό σημείο στην πραγματικότητα: όταν ο παρονομαστής (το ΑΕΠ) αυξάνεται πιο αργά, η χάραξη οικονομικής πολιτικής γίνεται πιο δύσκολη.»

Κάνοντας αναφορά στον πατέρα της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης, Άνταμ Σμιθ, ο Μπέιλι δήλωσε: «Το βασικό στοιχείο της σκέψης του Σμιθ ήταν ότι μια μεγαλύτερη εμπορική περιοχή οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα και, κατά συνέπεια, σε υψηλότερο δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης.»

Σε συζήτηση που ακολούθησε την ομιλία του, ο Μπέιλι εξήγησε πώς το αρνητικό αντίκτυπο του Brexit θα μπορούσε να υποχωρήσει με την πάροδο του χρόνου.

«Το εμπόριο είναι δυναμικό, επομένως με τον καιρό θα υπάρξει κάποια προσαρμογή», είπε.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει, προφανώς, εμπορικές συμφωνίες. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει πόσο γρήγορα θα συμβεί αυτό. Κανείς δεν μπορεί να πει αν θα γίνει πλήρως.»

Για να αντιμετωπιστεί η οικονομική επιβράδυνση και οι συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού και των εμπορικών περιορισμών, ο Μπέιλι δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται «να ενισχύσει τις επενδύσεις στην οικονομία μας.»

Η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να βοηθήσει σε αυτό, πρόσθεσε. «Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να αποτελεί την επόμενη Τεχνολογία Γενικής Χρήσης, πρέπει να συνεργαστούμε με αυτήν και να διασφαλίσουμε ότι θα αναπτυχθεί σωστά και με υπευθυνότητα.»

