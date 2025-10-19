Νοέμβριος με «μποναμά» 600 εκατ. ευρώ για 2,5 εκατ. νοικοκυριά – Ποιοι θα τα μοιραστούν, πότε πληρώνονται

Από τον επόμενο μήνα ξεκινά η καταβολή δύο μόνιμων μέτρων σε περισσότερους από 2,5 εκατ. δικαιούχους.

Πρόκειται για το επίδομα των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,2 εκατ. συνταξιούχους άνω των 65 ετών και η επιστροφή ενός ενοικίου έως 800 ευρώ σε πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές. Το συνολικό κόστος για τον προϋπολογισμό ανέρχεται σε 590 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για το επίδομα θέρμανσης ώστε η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «myΘέρμανση» να ανοίξει αρχές Νοεμβρίου.

Το ποσό που θα διατεθεί για τη φετινή χειμερινή περίοδο θα φτάσει συνολικά στα 200 εκατ. ευρώ. Έως τις 31 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει και η ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας του 2026 με περιθώριο πληρωμής έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Επιστροφή ενός ενοικίου

Τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή ενός ενοικίου έως 800 ευρώ για μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2024. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου).

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε:

Κύρια κατοικία: Έως 800 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Φοιτητική κατοικία: Έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.

Το ποσό της επιστροφής είναι ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για μίσθωση κύριας κατοικίας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα):

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ.

Έγγαμοι ή Μέλη Συμφώνου Συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές Οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Περιουσιακά κριτήρια:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (με βάση τα στοιχεία ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής της ενίσχυσης) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

120.000 ευρώ για τους άγαμους.

120.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας:

Εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, ανεξάρτητα από το αν η φοιτητική κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση του ίδιου του φοιτητή.

Για να γίνει η επιστροφή του ενοικίου, θα πρέπει:

Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο, έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6). Ο αριθμός της δήλωσης μπορεί να περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία δεν επιβάλλονται κυρώσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

Εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω:

εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία,

μη καταβολής της ενίσχυσης για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μιας οικογένειας και

καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα,

οι δικαιούχοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.

Ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

Το διάστημα 10 με 20 Νοεμβρίου περίπου 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών, θα λάβουν ετήσιο επίδομα 250 ευρώ. Η ενίσχυση αφορά όσους έχουν:

εισόδημα έως 14.000 ευρώ (μονοπρόσωπα νοικοκυριά),

έως 26.000 ευρώ για έγγαμους,

ενώ το όριο ακίνητης περιουσίας ορίζεται στα 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Και σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται κάποια αίτηση από την πλευρά του δικαιούχου, καθώς τα στοιχεία θα αντληθούν αυτόματα από τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ.

Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ αφορά επίσης όσους λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν περάσει την απαιτούμενη αξιολόγηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι συνολικοί δικαιούχοι υπολογίζονται σε 1.157.551 συνταξιούχους (62% των άνω των 65), 248.823 άτομα με αναπηρία και 34.357 ανασφάλιστους ηλικιωμένους.