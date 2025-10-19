Ο-ρόλος-του-Ουίλιαμ-και-της-Καμίλα-στην-απογύμνωση-του-πρίγκιπα-Άντριου

Η απόφαση να αφαιρεθούν οι τίτλοι και τα εναπομείναντα τιμητικά αξιώματα του πρίγκιπα Άντριου δεν ελήφθη εν θερμώ. Όπως επισημαίνουν πηγές του Παλατιού, ήταν το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και ώριμης συζήτησης μέσα στον στενό βασιλικό κύκλο, όπου καθοριστικό ρόλο φέρεται να είχαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η βασίλισσα Καμίλα.

Το Σαββατοκύριακο, το Μπάκιγχαμ εξέδωσε μία ακόμη ανακοίνωση που έφερε αναταράξεις στο Παλάτι. Ο Άντριου, αδελφός του βασιλιά Καρόλου, ανακοίνωσε ότι, «σε συνεννόηση με τον βασιλιά και την οικογένειά μου», αποφάσισε να αποσυρθεί πλήρως από τη δημόσια ζωή και να σταματήσει να χρησιμοποιεί τίτλους και τιμές. Παρότι το ανακοινωθέν παρουσιάστηκε ως προσωπική του πρωτοβουλία, τα παρασκήνια δείχνουν κάτι διαφορετικό: η απόφαση είχε ληφθεί συλλογικά, ύστερα από πίεση του διαδόχου του θρόνου και της βασίλισσας Καμίλα.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Οι νέες αποκαλύψεις για την επικοινωνία του Άντριου με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν και τα αποσπάσματα από το βιβλίο της αείμνηστης Βιρτζίνια Τζιουφρέ, που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα, αναζωπύρωσαν το σκάνδαλο. Οι λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως κρίθηκαν από το Παλάτι ως η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Πρόσωπα που γνωρίζουν τη δυναμική της βασιλικής οικογένειας αναφέρουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος, όπως και η αείμνηστη μητέρα του, δεν αγαπά τη σύγκρουση. Διατηρεί μια «θερμή, αλλά συγκρατημένη» σχέση με τον αδελφό του, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στο καθήκον του ως αρχηγός του κράτους και στα οικογενειακά αισθήματα. Ωστόσο, αυτή τη φορά, το βάρος των περιστάσεων και η ανάγκη προστασίας της μοναρχίας τον υποχρέωσαν να δράσει.

Σύμφωνα με αναλυτές του Παλατιού, ο Ουίλιαμ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση. Ο διάδοχος έχει δείξει επανειλημμένα ότι σκοπεύει να φέρει «νέο ήθος» στη βασιλική οικογένεια, επιδιώκοντας διαφάνεια και λογοδοσία. Πρόσφατα, η ενόχλησή του όταν στάθηκε δίπλα στον Άντριου σε δημόσια τελετή έγινε εμφανής στα βλέμματα όλων. «Η παρουσία του θείου του σε τέτοιες περιστάσεις τον έφερνε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση», σχολίασε βασιλικός παρατηρητής.

Η βασίλισσα Καμίλα, από την πλευρά της, φέρεται να στήριξε σθεναρά την απόφαση, εκτιμώντας ότι η κοινή γνώμη δεν θα ανεχόταν άλλη καθυστέρηση. «Ήταν ζήτημα αξιοπιστίας για τη μοναρχία», ανέφερε πηγή του Παλατιού.

Η επίσημη ανακοίνωση ήταν λιτή, όμως το μήνυμά της σαφές: η εποχή της ανοχής έχει τελειώσει. Το Μπάκιγχαμ επιθυμεί να γυρίσει σελίδα και να αποστασιοποιηθεί πλήρως από τον πρίγκιπα Άντριου, που παραμένει πλέον απλός ιδιώτης — αν και εξακολουθεί να φέρει τον τίτλο του πρίγκιπα, ο οποίος μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με νόμο του Κοινοβουλίου.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, η απόφαση αυτή φέρει ξεκάθαρα τη σφραγίδα του νέου, πιο αποφασιστικού προφίλ της μοναρχίας που διαμορφώνουν ο Κάρολος, η Καμίλα και ο Ουίλιαμ. Μιας μοναρχίας που επιχειρεί να προχωρήσει μπροστά, αφήνοντας πίσω τις πιο σκοτεινές σελίδες της.