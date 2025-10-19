ΠΑΣΟΚ: Ο πρωθυπουργός επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής εργασίας – «Ποιον κοροϊδεύει;» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Μιλά για fake news ο πρωθυπουργός που αντί να προχωρήσει στο εκσυχρονισμό της αγοράς εργασίας, την απορρυθμίζει σταθερά διευρύνοντας την εργασιακή ανασφάλεια και την υπεραπασχόληση διαρρηγνύοντας την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του για την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «αντί να επενδύσει στην ποιότητα της εργασίας και τη στήριξη των μισθών ως εργαλεία αύξησης της παραγωγικότητας και αντιμετώπισης του δημογραφικού, επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας».

Σημειώνει πως «το επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί μη υποχρεωτικότητας του 13ωρου, το απαντά ο αστικός κώδικας στο άρθρο 659 και το άρθρο 57 του ν.4808/2021 που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας». Υποστηρίζει δε ότι «η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της κυβέρνησης Μητσοτάκη γεννά αδιέξοδα για την κοινωνική πλειοψηφία και υπονομεύει την πορεία της οικονομίας».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «υπάρχει εναλλακτικός δρόμος σε αυτή την πολιτική. Υπάρχει άλλη πορεία αξιοπρέπειας και προοπτικής για τον κόσμο της εργασίας». Υπογραμμίζει τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ «να καταργήσει τους νόμους της κυβέρνησης, που αμφισβητούν τις κατακτήσεις ετών και να προχωρήσει ως επόμενη κυβέρνηση σε ένα εθνικό κοινωνικό και παραγωγικό συμβόλαιο μεταξύ των επιχειρήσεων και του κόσμου της εργασίας, για μια μακροπρόθεσμα ανταγωνιστική οικονομία με πρόσημο που θα εξασφαλίζει την ανοδική κοινωνική κινητικότητα».

Εν είδει υστερόγραφου στη δήλωση του ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει: «ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του κ. Μητσοτάκη ας μην τον εκθέτει». Τονίζει ειδικότερα ότι «το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου-σκούπα για το 13ωρο και την ελαστική εργασία» και προσθέτει: «Αν αναρωτιέται γιατί στηρίξαμε διατάξεις του ίδιου νομοσχεδίου, που αφορούσαν στην κύρωση διεθνών συμβάσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, του απαντούμε ότι ορθώς πράξαμε».

Καταληκτικά σχολιάζει ότι «έχουν χάσει πια τα αυγά και τα καλάθια. Σαν αυτά που ξαναδιαφημίζει ο κ. Θεοδωρικάκος ως αντίδοτο στην ακρίβεια, που σπάει κάθε ρεκόρ επί διακυβέρνησης τους».

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα

Παράλληλα, ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέροντας: «Θυμίζουμε στον κ. Μητσοτάκη: Μπορείς να κοροϊδέψεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα.

Για την ακρίβεια

Γράφει στο κυριακάτικο μήνυμά του: «Μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά είδη διαβίωσης».

Ποιον κοροϊδεύει;

Πάμε να δούμε ενδεικτικά τις τιμές στο ψωμί από το 2020 μέχρι σήμερα… Τιμή φρατζόλας

2020: 0,80 ευρώ

2021: 0.95 ευρώ

2022: 1,10 ευρώ

2023: 1,20 ευρώ

2025: 1,40 ευρώ (εκτίμηση)

Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει μεγάλες αυξήσεις σε μια σειρά από σημαντικά αγαθά καθημερινότητας κάθε μήνα.

Εδώ υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα…

Παραδέχεται η κυβέρνηση ότι οι πολιτικές της των προηγούμενων ετών με «το καλάθι του νοικοκυριού», «το καλάθι των Χριστουγέννων», «το καλάθι του νονού» απέτυχαν; Δεν έχουμε ακούσει αυτοκριτική από τον κ. Μητσοτάκη.

Αφού η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι φέρνει μειώσεις σε πάνω από 2000 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των super market και μπορεί και να επιτηρήσει το μέτρο και να πετύχει, γιατί ισχυρίζεται ότι με τον ίδιο μηχανισμό η μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτη ανάγκης δεν θα απέδιδε;

Πόσους κωδικούς προϊόντων έχει ένα μεσαίο super market για να έχουμε υπόψιν το εύρος της παρέμβασης και πόσα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης ή καθημερινότητας συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους 2000 κωδικούς;

Πώς θα αντιμετωπιστούν τα κερδοσκοπικά φαινόμενα που ανέβασαν τιμές περισσότερο όταν ανακοινώθηκε το μέτρο για να τις μειώσουν λιγότερο σήμερα και να καταγράψουν κρυφή αθέμιτη κερδοσκοπία;

Για το νόμο σχετικά με τα εργασιακά

Η αναφορά του πρωθυπουργού για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο είναι ο ορισμός των deep fake news. Η αναφορά του BBC, του POLITICO και άλλων διεθνών Μέσων, ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που ένας εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί 13 ώρες, είναι ντροπιαστική για τη νομοθέτηση Μητσοτάκη.

Η κ. Κεραμέως ισχυρίστηκε ότι τη συγχαίρουν για την εφαρμογή της 13ωρης εργασίας. Γιατί όχι και παραπάνω από 13 ώρες – ίσως το χειροκρότημα να γίνει ακόμα πιο δυνατό. Κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί και δεν πρέπει να δουλεύει 13 ώρες. Όλη η Ευρώπη αναζητεί τρόπους μείωσης των ωρών εργασίας και αύξησης των μισθών. Έτσι αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας, έτσι έχει ποιότητα στην ζωή του ο εργαζόμενος και δεν γίνεται μηχανή, ακόμα και οι μηχανές κάποιες ώρες πρέπει να σταματούν».



