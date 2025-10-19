Πώς πέθανε ο ιδρυτής της Mango, ο γιος του στο στόχαστρο – Η ζωή, η κληρονομιά και η σκοτεινή υπόθεση που συγκλονίζει την Ισπανία

Ήταν ο πιο ήσυχος δισεκατομμυριούχος της Ισπανίας. Ένας άνθρωπος που προτιμούσε να μιλά μέσα από υφάσματα και βιτρίνες, παρά μέσα από λόγια.

Ο Ίσακ Άντιτς, ο άνθρωπος που ίδρυσε τη Mango, δίνοντας στη μεσογειακή μόδα τη φινέτσα της παγκόσμιας σκηνής, πέθανε πριν από δέκα μήνες σε ένα βουνό της Καταλονίας.

Η είδηση τότε είχε παρουσιαστεί ως τραγικό ατύχημα. Ένας 71χρονος που έχασε το βήμα του σ’ ένα μονοπάτι του Montserrat.

Τώρα, η ίδια ιστορία διαβάζεται αλλιώς. Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας και το όνομα του γιου του, Τζόναθαν, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Αλλά για όσους τον γνώριζαν, ο Ίσακ Άντιτς δεν μπορεί να συνοψιστεί σε μια αστυνομική υπόθεση. Ήταν ένας άνθρωπος που έζησε χαμηλόφωνα και άφησε πίσω του έναν κόσμο από ράφια, γραμμές και υφές, μια αυτοκρατορία της απλότητας.

Από την Κωνσταντινούπολη στην Καταλονία

Γεννημένος το 1953 στην Κωνσταντινούπολη, από σεφαραδίτικη εβραϊκή οικογένεια (η ονομασία «Σεφεράδ» αποτελεί την παλιά βιβλική ονομασία της εβραϊκής γλώσσας για την Ισπανία) με ρίζες στη Θεσσαλονίκη, ο Άντιτς μεγάλωσε ανάμεσα σε ρολά υφασμάτων και φωνές της αγοράς.

Στη δεκαετία του ’60 η οικογένεια μετακόμισε στην Καταλονία, αναζητώντας σταθερότητα και μια νέα αρχή. Ο μικρός Ίσακ δεν μιλούσε καλά τα ισπανικά, αλλά καταλάβαινε κάτι βαθύτερο, τη γλώσσα του εμπορίου και της αισθητικής.

Ξεκίνησε πουλώντας πουκάμισα στους δρόμους της Βαρκελώνης. Εκεί έμαθε πώς ντύνονται οι άνθρωποι όταν δουλεύουν, πώς περπατούν όταν αγαπούν, πώς κοιτάζουν όταν φορούν κάτι που τους ταιριάζει.

Αυτή η παρατήρηση έγινε το DNA της Mango, που ίδρυσε το 1984 με τον αδελφό του Ναχμάν. Η βαθύτερη επιθυμία του ήταν ότι ήθελε να εκφράσει μια μεσογειακή ταυτότητα, δηλαδή καθαρές γραμμές, σιγουριά χωρίς επίδειξη.

Η Mango μεγάλωσε γρήγορα, από μια μικρή μπουτίκ στη Βαρκελώνη σε παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερα από 2.500 καταστήματα σε 110 χώρες.

Αλλά ο ίδιος ο Άντιτς παρέμεινε αθέατος. Δεν έδινε συνεντεύξεις, δεν εμφανιζόταν στα φεστιβάλ μόδας, δεν άφηνε φωτογράφους να μπουν στο γραφείο του.

Όσοι δούλεψαν μαζί του λένε πως προτιμούσε να μπαίνει στα καταστήματα αθόρυβα, να πιάνει το ύφασμα στα χέρια, να ρωτά έναν υπάλληλο αν το ράφι δείχνει «καθαρό».