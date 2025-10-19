Σκέψεις-με-αφορμή-μια-βολική-αναβολή

Ενώ οι ελληνογερμανικές σχέσεις στην οικονομία, στο εμπόριο, στον πολιτισμό παραμένουν πολύ στενές, υπάρχουν και πολλά «αγκάθια», με αιχμηρότερο την ειδική σχέση του Βερολίνου με την Άγκυρα. Σχόλιο της Κάκης Μπαλή.Στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική που έγινε προχθές στην ελληνική Βουλή, ένας από τους πολιτικούς αρχηγούς, ο Δημήτρης Νατσιός της «Νίκης», υποστήριξε ότι ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών ήρθε τις προάλλες στην Αθήνα για να πιέσει την κυβέρνηση να βάλει την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE. Σχεδόν κανείς δεν πρόσεξε την ανακρίβεια, καθώς η αναβολή της επίσκεψης του επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας στην Αθήνα πέρασε στα ψιλά. Σε προηγούμενες φάσεις θα είχαν κυκλοφορήσει ατέλειωτα σενάρια για το τι κρύβεται πίσω από την αναβολή. Πολλοί θα είχαν αναρωτηθεί μεγαλοφώνως, γιατί ο Γιώργος Γεραπετρίτης επέλεξε να σπεύσει στο Σαρμ ελ Σέιχ, αντί να μείνει στην Αθήνα για να υποδεχθεί τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ; Του ήταν πιο σημαντικό να συνοδεύσει τον πρωθυπουργό σε μια ιστορική σύνοδο ειρήνης, έστω και ως χειροκροτητής στο σόου του Ντόναλντ Τραμπ ή βρήκε μια καλή δικαιολογία για να αποφύγει μια άβολη επίσκεψη;

Απ’ ό,τι μάθαμε, ο Γεραπετρίτης δεν είχε κάποια σημαντική συνάντηση στο Σαρμ ελ Σέιχ, παρά μόνο «μια καλή ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων». Ο Βάντεφουλ, από την πλευρά του, δεν συνόδευσε τον καγκελάριο Μερτς στη σύνοδο αποθέωσης του Αμερικανού προέδρου και συνέχισε τη μίνι περιοδεία του σε Σόφια και Βουκουρέστι. Τώρα στόχος είναι να βρεθεί νέο ραντεβού στην Αθήνα «όσο το δυνατόν συντομότερα».

«Κανονικότητα» μετά τα μνημόνια

Η αλήθεια είναι ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους, σ’ αυτή τη φάση δεν υπάρχει ένταση στις ελληνογερμανικές σχέσεις. Επικρατεί μια «κανονικότητα» μεταξύ εταίρων στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, ενώ Βερολίνο και Αθήνα έχουν στην ίδια στάση απέναντι στους δύο πολέμους της γειτονιάς μας. στην Ουκρανία και στο Μεσανατολικό. Από την πρώτη στιγμή η Γερμανία, αλλά και η παραδοσιακά φιλορωσική Ελλάδα στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας μετά την ρωσική εισβολή, ενώ Μερτς και Μητσοτάκης στήριξαν όσο λίγοι το Ισραήλ και την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Επιπλέον, έχουν εκλείψει οι πιέσεις Γερμανών υπουργών στην Αθήνα “να κάνει τα μαθήματά της”, όπως συνέβαινε στα χρόνια των μνημονίων. Αντιθέτως, είναι η Ελλάδα αυτή που δείχνει πλέον το δρόμο, τόσο στη δημοσιονομική εξυγίανση όσο και στην ελαστικοποίηση της εργασίας – την οποία και είχε θαυμάσει ο καγκελάριος Μερτς όταν υποδέχθηκε στο Βερολίνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Χωρίς… αγάπη

Ωστόσο, παρά τις νέες συγκλίσεις, παρά το γεγονός ότι Μητσοτάκης (ΝΔ) και Μερτς (CDU) ανήκουν στην ίδια πολιτική παράταξη, παρά τις στενές εμπορικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, παρά τους πολλούς Γερμανούς τουρίστες στην Ελλάδα και τους απόλυτα ενταγμένους Έλληνες γκασταρμπάιτερ στη Γερμανία δεν υπάρχει ιδιαίτερη αγάπη στις ελληνογερμανικές σχέσεις.

Ένας λόγος είναι η θύμηση της γερμανικής αλαζονείας και αυστηρότητας στα χρόνια της κρίσης. Ένας άλλος λόγος είναι η επιμονή των γερμανικών κυβερνήσεων – της σημερινής συμπεριλαμβανομένης- να λένε ένα ξερό «ΝΕΙΝ» σε κάθε συζήτηση για τις πολεμικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο.

Το πρόβλημα με τα όπλα

Πρωτίστως, όμως, τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες ενοχλούνται από τη στενή σχέση της Γερμανίας με την Τουρκία. Ειδικά από τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επενδύσει δισεκατομμύρια στην άμυνά της – μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και μετά τα γυμνάσια που κάνει ο Τραμπ στην Ευρώπη- η Γερμανία είναι από εκείνες τις χώρες που επιθυμούν μια στενότερη συνεργασία με την Τουρκία στα εξοπλιστικά. Και μόνο το γεγονός ότι η Γερμανία έχει δηλώσει έτοιμη να διαπραγματευτεί την πώληση 40 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία -και αυτό συζήτησε όπως όλα δείχουν ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών στην Τουρκία-, δεν αρέσει καθόλου στην Αθήνα.

Από την άλλη πλευρά και η Γερμανία είναι δυσαρεστημένη που οι Έλληνες προτιμούν τους Γάλλους για το τεράστιο νέο εξοπλιστικό τους πρόγραμμα. Κάποτε η Αθήνα ήταν πολύ καλός πελάτης της γερμανικής εξοπλιστικής βιομηχανίας, τώρα έχει στραφεί στη Γαλλία, η οποία προσφέρει σε αντάλλαγμα και αμυντική συνδρομή, εάν και εφόσον χρειαστεί.

Το «αγκάθι» των επιστροφών

Τέλος, σημαντικό «αγκάθι» στις σχέσεις Ελλάδας Γερμανίας είναι και οι επιστροφές προσώπων που έχουν πάρει άσυλο στην Ελλάδα και έχουν συνεχίσει την πορεία τους για ένα καλύτερο αύριο στη Γερμανία. Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα δεχθεί επιστροφές από τη Γερμανία, ενώ ο Γερμανός ομόλογός του Αλεξάντερ Ντόμπριντ έχει δεσμευτεί ότι θα επιταχύνει τις επιστροφές στην Ελλάδα.

Πλεύρης και Ντόμπριντ θα μπορούσαν να είναι και οι πρώτοι φίλοι, καθώς έχουν ανάλογες σκληρές απόψεις για το μεταναστευτικό, τώρα, όμως καλούνται να υπηρετήσουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Κι ίσως αναγκαστούν να χαλάσουν τις καρδιές τους.

- Deutsche Welle

