Σκληρή κόντρα Κασσελάκη – Γεωργιάδη, για τα μηνύματα με την Τζάκρη 

Μία ιδιωτική και έντονη συνομιλία της Θεοδώρας Τζάκρη με τον Στέφανο Κασσελάκη διέρρευσε σήμερα στα social media, με την ίδια να αναφέρει «θα το ερευνήσω μέχρι τέλους».

Το screenshot της συνομιλίας ανέβηκε για λίγο στον λογαριασμό της αντιπροέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας στο Instagram και γρήγορα έγινε viral, πυροδοτώντας αντιδράσεις.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναδημοσίευσε το στιγμιότυπο σχολιάζοντας «αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν ξανά….» με τον Στέφνο Κασσελάκη να απαντά: «Μιας και το σχολιάζει, αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα….αυτός που έκανε καριέρα στις τηλεπωλήσεις με χειρόγραφα του Ιησού όπως ο Βελόπουλος ή αυτός που έχει επιχειρήσει διεθνώς σε άκρως ανταγωνιστικούς κλάδους με εντυπωσιακά αποτελέσματα;».

Δείτε εδώ την ειρωνεία του Υπουργού Υγείας όταν δεν κουβαλάει κλούβες στα νοσοκομεία για τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Μιας και το σχολιάζει,αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα….αυτός που έκανε καριέρα στις τηλεπωλήσεις με χειρόγραφα του Ιησού όπως ο… https://t.co/ElU2T307ko — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 18, 2025

«Αφήστε τη Θεοδώρα Τζάκρη ήσυχη. Εσείς να χαίρεστε τους φραπέδες, τους χασάπηδες, τους Αυγενάκηδες και τον ανιψιό του Μητσοτάκη που σας παρακολουθούσε όλους» καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Η απάντηση της Θεοδώρας Τζάκρη μετά τον σάλο

«Άγνωστο σε εμένα πως, ενώ παρακολουθούσα την δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης, στις 11:01 διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook απόσπασμα ιδιαίτερης συνομιλίας.

Όποιοι, μέσω άγνωστης μεθόδου, έκαναν κάτι τέτοιο, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ηθικά και πολιτικά. Άλλο ένα συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα.

Εξυπακούεται ότι θα το ερευνήσω μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό μου τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο οι σχέσεις μας ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες. Μαζί δίνουμε και θα δίνουμε τον αγώνα για την Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου».

sofokleous10.gr

