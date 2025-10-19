Close Menu
    Sunday, October 19

    Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ τη Δευτέρα ο Γεραπετρίτης – Θα συναντηθεί με τον Φιντάν

    Πολιτική
    Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ τη Δευτέρα ο Γεραπετρίτης – Θα συναντηθεί με τον Φιντάν

    Στο Λουξεμβούργο μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

    Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνονται ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

    Επίσης, στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του, της Αρμενίας, της Ουκρανίας και της Τουρκίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών. 

    Και ο Χακάν Φιντάν προανήγγειλε τη συνάντηση με τον κ. Γεραπετρίτη. «Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπουργών στο Λουξεμβούργο. Είμαστε προσκεκλημένοι εκεί. Αν θέλει ο Θεός, θα πάμε εκεί. Ο Έλληνας συνάδελφός μας έχει επίσης ζητήσει συνάντηση εκεί. Και θα τον συναντήσω», είπε χαρακτηριστικά. 

