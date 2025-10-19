Τα-θηρία-που-ταΐζατε-τώρα-τρώνε-το-ίδιο-σας-το-κόμμα,-απαντά-στην-Τζάκρη-ο-Μωραΐτης

Συνομιλία με μηνύματα στο WhatsApp, μεταξύ του Στέφανου Κασσελάκη και της Θεοδώρας Τζάκρη, δημοσίευσε στα social media ο Νίκος Μωραΐτης. Η κυρία Τζάκρη προανήγγειλε πώς θα στραφεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για να διερευνήσει πώς διέρρευσε η συνομιλία υποστηρίζοντας πως δεν δημοσιεύτηκε από την ίδια. Απαντώντας το βράδυ του Σαββάτου στους ισχυρισμούς της, ο κ. Μωραΐτης αναφέρει πως η φωτογραφία με τη συνομιλία είναι Instagram Story από τον λογαριασμό της και επισημαίνει πως έχει στοχοποιηθεί.

Ξεκινώντας με τη φράση «αγαπητή κυρία Τζάκρη», ο Νίκος Μωραΐτης σε ανάρτησή του στο Twitter την καλεί να πάρει «αποστάσεις από σκυλιά, λύκους, φασιστοειδή και τρολ της Ομάδας Αλήθειας No2, τα οποία βγήκαν και σκορπούν τον διαδικτυακό τους οχετό με χαρακτηρισμούς οι οποίοι, αν απευθύνονταν προς εσάς, θα υποβάλλατε μήνυση».

«Αυτά τα θηρία τα ταΐζετε ως κόμμα, αγαπητή κυρία Τζάκρη, για να θρέφουν το διογκωμένο Εγώ του Προέδρου σας, τώρα όμως που αρχίζουν να μην έχουν ποιον να φάνε, τρώνε το ίδιο σας το κόμμα – και αυτό φαίνεται και από τη συνομιλία που αποκαλύπτεται», σημειώνει ο κ. Μωραΐτης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη:

Αγαπητή κυρία Τζάκρη,

Επειδή την τελευταία ώρα οπαδοί σας με στοχοποιούν προσωπικά, κάνω σαφή τα εξής:

-Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου είναι από story σας στο instagram σας, όπως φαίνεται στην πάνω γραμμή (αδιάψευστος μάρτυρας). Άλλωστε και εσείς στην ανάρτησή σας και ο Πρόεδρός σας στη δική του δεν αμφισβητείτε το περιεχόμενο της μεταξύ σας συνομιλίας (θα ήταν και κουτό).

-Προσωπικά, πήρα τη φωτογραφία από λογαριασμούς στο Χ που τη δημοσίευσαν και είχαν κάθε δικαίωμα να το κάνουν, αφού επρόκειτο για δημόσια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό σας.

-Μπορεί να είμαι πιο «γνωστός» (αντιπαθώ τη λέξη) από τους λογαριασμούς που αναπαρήγαγαν πρώτοι τη δημόσια ανάρτησή σας.

-Μπορεί να είμαι επίσης σαφώς πιο στοχοποιημένος λόγω της παλιάς στήριξης στον Πρόεδρό σας και της ηχηρής παραδοχής αυτού του λάθους.

-Όμως:

Επειδή ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑ ήδη ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ στο Χ κείμενο που ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕ το ήδη ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ κείμενο στον λογαριασμό σας στο instagram, οφείλετε ηθικά να πάρετε αποστάσεις από σκυλιά, λύκους, φασιστοειδή και τρολ της Ομάδας Αλήθειας No2, τα οποία βγήκαν και σκορπούν τον διαδικτυακό τους οχετό με χαρακτηρισμούς οι οποίοι, αν απευθύνονταν προς εσάς, θα υποβάλλατε μήνυση.

-Αυτά τα θηρία τα ταΐζετε ως κόμμα, αγαπητή κυρία Τζάκρη, για να θρέφουν το διογκωμένο Εγώ του Προέδρου σας, τώρα όμως που αρχίζουν να μην έχουν ποιον να φάνε, τρώνε το ίδιο σας το κόμμα – και αυτό φαίνεται και από τη συνομιλία που αποκαλύπτεται.

-Προσωπικά δεν έχω κανένα λόγο να μη σας πιστέψω ότι κάποιος άνοιξε την κάμερα του κινητού σας, έκανε print screen και ανέβασε τη συνομιλία σας με τον Πρόεδρο του ΚΙΔΗ στον επίσημο λογαριασμό σας στο instagram. Έχοντας στο πλευρό σας τον Πρόεδρο (αν είναι σε mood), είμαι βέβαιος ότι θα βρείτε τον ένοχο και θα τιμωρηθεί δεόντως.

Υ.Γ.: Σε ανθρώπινο επίπεδο εύχομαι ολόψυχα να σας καταδεχτεί να μιλήσετε όταν έχει όρεξη.