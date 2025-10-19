Τεχνολογία-και-άνθρωπος:-Η-νέα-ισορροπία-στον-κόσμο-της-εργασίας-και-οι-απαραίτητες-δεξιότητες

Η εργασία μετασχηματίζεται ριζικά καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σε κάθε επάγγελμα.

Η εργασία μετασχηματίζεται ριζικά καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σε κάθε επάγγελμα. Οι δεξιότητες που θεωρούσαμε δεδομένες πριν πέντε χρόνια αποδεικνύονται πλέον ανεπαρκείς, όμως το σταθερό στοιχείο πίσω από κάθε καινοτομία παραμένει ο άνθρωπος. Σε αυτή τη νέα ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία και την ανθρώπινη ανάπτυξη έρχεται να παρέμβει το Skill Up Forum, που επιστρέφει στις 29 και 30 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, συγκεντρώνοντας 50 ομιλητές, δεκάδες workshops και συζητήσεις γύρω από την εργασία του αύριο.

Οι δεξιότητες που μετρούν σήμερα

Η αγορά δεν αναζητά πλέον έναν τυπικό εργαζόμενο αλλά ανθρώπους με συνδυασμό γνώσεων και στάσεων. Όπως αναφέρει ο Αλέξανδρος Νούσιας, Managing Director του Envolve Entrepreneurship, οι δεξιότητες του αύριο βασίζονται στην προσαρμοστικότητα, την κριτική σκέψη και την τεχνολογική εξοικείωση. Κάτι που έχει διαπιστωθεί στην πορεία του χρόνου καθώς το Envolve στηρίζει εδώ και πάνω από 13 χρόνια το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, με προγράμματα χρηματοδότησης και mentoring που έχουν βοηθήσει δεκάδες startups να αναπτυχθούν στην Ελλάδα και διεθνώς.

Από την άλλη, ο Γιάννης Ήμελος, συνιδρυτής της linq, εταιρείας με πάνω από 250.000 υποψηφίους και 5.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, υπογραμμίζει ότι ψηφιακή επάρκεια και η κατανόηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον αυτονόητες. Η πρόοδος έρχεται μέσα από ομάδες και εκεί χρειάζονται επικοινωνία, συνεργασία και ενσυναίσθηση. Ένας οικονομολόγος που μαθαίνει να αξιοποιεί εργαλεία ανάλυσης δεδομένων ή ένας μηχανικός που αναπτύσσει δεξιότητες παρουσίασης έχει σήμερα σαφές πλεονέκτημα. Η μάθηση δεν σταματά ποτέ είναι η πιο σταθερή δεξιότητα του μέλλοντος.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο, όχι ως απειλή

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τη σκέψη αλλά τη συμπληρώνει. Ο Γιάννης Ήμελος τονίζει ότι η AI έχει αξία μόνο όταν υπάρχει σκέψη πίσω από τη χρήση της.

Ο Αλέξανδρος Νούσιας συμπληρώνει ότι η ικανότητα να αξιολογούμε δεδομένα και να παίρνουμε αποφάσεις παραμένει βαθιά ανθρώπινη. Η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την απόδοσή μας, όχι να αντικαταστήσει την κρίση μας. Εργαλεία AI χρησιμοποιούνται ήδη σε προσλήψεις, ανάλυση δεδομένων και εκπαίδευση προσωπικού. Όμως η επιτυχία τους εξαρτάται από τον άνθρωπο που τα χειρίζεται. Γι’ αυτό και η κριτική σκέψη και η ικανότητα αξιολόγησης θεωρούνται πλέον απαραίτητες δεξιότητες για κάθε επάγγελμα.

Συνεργασίες με ουσία

Το Skill Up Forum όπως επισημαίνουν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι συνέργειες μπορούν να παράγουν ουσία. Οι συνέργειες αποτελούν θεμέλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σημειώνει ο Αλέξανδρος Νούσιας. Κάθε φορέας φέρνει τη δική του εξειδίκευση, το Envolve στην επιχειρηματική εκπαίδευση και η linq στη σύνδεση ανθρώπων και επιχειρήσεων. Μαζί, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τον αντίκτυπο. Το φόρουμ λειτουργεί ως πλατφόρμα διασύνδεσης: όσοι συμμετέχουν φεύγουν όχι μόνο με γνώσεις, αλλά και με πραγματικές επαφές που συχνά οδηγούν σε νέες συνεργασίες ή επαγγελματικές ευκαιρίες.

Όπως λέει ο Γιάννης Ήμελος, «οι ευκαιρίες δεν έχουν μειωθεί, έχουν αλλάξει μορφή. Το ζητούμενο είναι να είσαι εκεί για να τις αναγνωρίσεις».

Η Ελλάδα του ταλέντου και της εξωστρέφειας

Παρά τις προκλήσεις, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο και ένα οικοσύστημα startups που ωριμάζει. Ο Γιάννης Ήμελος επισημαίνει τη σημασία της σύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Πρέπει να διαμορφώσουμε εκπαιδεύσεις που προετοιμάζουν το ταλέντο για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, όχι για θεωρητικά σενάρια. Ο Αλέξανδρος Νούσιας προσθέτει ότι η ενίσχυση του ταλέντου απαιτεί επένδυση στη συνεχή μάθηση και στη δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης. Πρωτοβουλίες όπως το Skill Up Forum φέρνουν κοντά ανθρώπους διαφορετικών κλάδων – επιχειρηματίες, στελέχη, φοιτητές και νέους επαγγελματίες – δημιουργώντας μια κοινότητα με κοινό στόχο: την προετοιμασία για την εργασία του αύριο.

Η αλλαγή τρομάζει, αλλά είναι και ευκαιρία. Κάθε αρχή, κάθε αλλαγή, είναι ευκαιρία, λέει ο Γιάννης Ήμελος. Το θέμα είναι να έχεις αυτογνωσία και διάθεση για μάθηση. Ο Αλέξανδρος Νούσιας συμπληρώνει ότι η επιτυχία δεν είναι μια γραμμική πορεία, αλλά ένα ταξίδι γνώσης και εξέλιξης. Η πορεία των δύο στελεχών δείχνει ότι οι ευκαιρίες υπάρχουν για όσους είναι ανοιχτοί να εξελιχθούν και να συνεργαστούν. Η τεχνολογία προσφέρει τα εργαλεία, αλλά ο άνθρωπος παραμένει ο καταλύτης της αλλαγής.

Συνεργασία Envolve – linq

Η συνεργασία πίσω από το Skill Up Forum ξεκίνησε το 2021. Το Envolve Entrepreneurship, με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Νούσια, αναζητούσε τρόπους να ενισχύσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα στην πανδημία. Την ίδια περίοδο, η linq, που συνίδρυσε ο Γιάννης Ήμελος με τον Στέφανο Αλκίδη, αναπτυσσόταν ταχύτατα στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να φέρει κοντά υποψηφίους και επιχειρήσεις. Η πρώτη σύμπραξη για το Skill Up Forum έγινε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία του Envolve με τη ΔΥΠΑ, και αποτέλεσε το θεμέλιο για κάτι μεγαλύτερο: ένα ετήσιο forum που συνδέει τεχνολογία, εργασία και εκπαίδευση. Όπως εξηγεί ο Αλέξανδρος Νούσιας, το Skill Up Forum ξεκίνησε ως απάντηση σε μια πραγματική ανάγκη να εξοπλιστούν οι εργαζόμενοι με δεξιότητες που ανταποκρίνονται στη νέα αγορά.

