Τους νικάμε όλους… παλικάρια!

Για άλλη μια φορά θα το πω με τόση περηφάνια: τους νικάμε όλους!

Το ελληνικό ETF Global X MSCI Greece (GREK) έχει γίνει ο νέος «σταρ» της Wall Street με απόδοση 69,2% ως τώρα μέσα στο 2025, στέλνοντας στα αποδυτήρια όλα τα υπόλοιπα ETF – Funds του πλανήτη.

Ναι, ακόμα και μετά τη μικρή διόρθωση, παραμένει πρώτο παγκοσμίως. Μιλάμε για ένα πραγματικά μεγάλο ελληνικό comeback.

Πίσω μας, και σε απόσταση, τρέχει το Vietnam (VNM +68,4%), η South Korea (EWY +67,4%), το Peru (EPU +64,9%) και η Poland (EPOL +60,4%), χώρες που προσπαθούν με τη δική τους ανάπτυξη να πιάσουν την ελληνική φόρα.

Ακολουθούν η South Africa (EZA +59,1%), η Spain (EWP +54,2%), η Austria (EWO +51,7%), η Colombia (COLO +49,9%) και το Mexico (EWW +43,2%), κλείνοντας τη δεκάδα των μνηστήρων της κορυφής.

Έχουμε αφήσει χιλιόμετρα πίσω και τα συγκεντρωτικά ETFs, της Ευρώπης (VGK +29,1%), των Emerging Markets (IEMG +29,0%), το World ex-USA (ACWX +27,5%), το EAFE (IEFA +26,9%) και φυσικά της Eurozone (EZU +34,1%) που μας βλέπει πλέον από τα… μετόπισθεν.

Στο τους “έφαγε η μαρμάγκα” στον πάτο της λίστας η Turkey (TUR -7,8%) και η Argentina (ARGT -12,1%) δείχνουν τι πραγματικά παίζει πίσω από τις …πόρτες.

Και για να τελειώνουμε με τις μαύρες χήρες της αγοράς που στήνουν μνημόσυνα κάθε φορά που η Ελλάδα ανεβαίνει ένα σκαλί παραπάνω.

Κυρίες και κύριοι, πάρτε το χαμπάρι, το GREK, το ελληνικό ETF στη Wall Street, έχει γίνει το πιο καυτό εισιτήριο του πλανήτη, και αν υπήρχε ETF για φιλότιμο, θα ‘χε γράψει limit up από το πρώτο tick.

Ξέρω, οι γνωστοί καταστροφολόγοι δεν το αντέχουν.

Εκείνοι που για πολλά χρόνια έβλεπαν μόνο «μαύρο», τώρα κοιτάνε τον παγκόσμιο πίνακα και τους πέφτει η μασέλα.



Γιατί; Γιατί η Ελλάδα που «δεν θα τα κατάφερνε ποτέ», τώρα τους βάζει τα γυαλιά με απόδοση 69,2%, ξεπερνώντας τους πάντες. Η Ελλάδα που υποτίθεται θα έμενε φτωχός συγγενής, έγινε case study της Goldman Sachs, της Morgan, της Jefferies, της …

Μπορείτε βέβαια να συνεχίσετε τη γνωστή κασέτα:

«Έρχεται μεγάλη διόρθωση», «το πάρτι τελειώνει», «η αγορά είναι φούσκα»…. Δικαίωμά σας. Τα ίδια λέγατε και κάτω από τις 1.000 μονάδες του Γενικού Δείκτη.

Πάρτε το χαμπάρι… το μόνο που τελειώνει είναι η εποχή της μιζέριας.

Εδώ, ο βασιλιάς είναι το άσπρο – της ανόδου, της πίστης, της προοπτικής.

Η μαύρη αφήγηση που σας ταιριάζει, τώρα καίγεται από την λευκή φλόγα μιας αγοράς που παράγει νούμερα και αυτοπεποίθηση.

Όσο οι άλλοι ποντάρουν στον φόβο, εμείς επενδύουμε στην ελληνική ανθεκτικότητα.

Το GREK είναι η απόδειξη ότι το «φιλότιμο» δεν αποτυπώνεται σε ισολογισμό – αποτυπώνεται στο ταμπλό. Και φέτος, το ταμπλό φωνάζει καθαρά:

Η Ελλάδα επέστρεψε και κυριαρχεί.

Διαγραμματικά, το GREK δείχνει στην περιοχή των $63–66 να παίρνει μια «ανάσα» μετά από εννέα συνεχόμενους ανοδικούς μήνες, προετοιμάζοντας το επόμενο πέρασμα πάνω από τα $70.

Η ζώνη στήριξης στα $58–57 είναι το μοναδικό σημείο όπου οι Bears μπορούν να ψελλίσουν κάτι, αλλά δύσκολα — γιατί όσο το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει σε τροχιά αναβάθμισης, κάθε πτώση μεταφράζεται σε «buy-the-dip».

October 19, 2025