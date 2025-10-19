s&p-500:-Όλα-μέσα,-όλοι-φοβούνται,-όλοι…-long

Ο S&P 500 συνεχίζει να γράφει ιστορία. Όχι απλώς ως δείκτης ισχύος της αμερικανικής οικονομίας, αλλά ως καθρέφτης μιας εποχής όπου η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει τους κανόνες του παιχνιδιού. Με μόλις το 10% των εταιρειών να έχει ανακοινώσει αποτελέσματα, τα λειτουργικά κέρδη του τρίτου τριμήνου καταγράφουν άνοδο 13% σε ετήσια βάση — το ενδέκατο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης. Και όμως, όσο αυξάνονται τα κέρδη, άλλο τόσο «τεντώνουν» και οι αποτιμήσεις.

Ο δείκτης Price-to-Peak Earnings (PPE) κινείται στα 27,9, δηλαδή 62% πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο, ενώ ο S&P 500 διαπραγματεύεται στις 3,3 φορές τις πωλήσεις — το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία του. Και κάπου εδώ, η συγκέντρωση ισχύος θυμίζει τεχνολογικό μονοπώλιο: οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες του δείκτη αντιπροσωπεύουν το 39% της συνολικής κεφαλαιοποίησης, με το 8% να ανήκει αποκλειστικά στην Nvidia, επιβεβαιώνοντας ότι η Wall Street χορεύει πλέον σε ρυθμούς AI.

Utilities, Tech, Comm & Industry: Η τετράδα της χρονιάς

Στην κούρσα των αποδόσεων, οι Utilities (XLU) κάνουν την έκπληξη με +25,3%, οδηγούμενες από τη ραγδαία ενεργειακή ζήτηση των AI data centers και τη μείωση των επιτοκίων. Ουσιαστικά, τα εργοστάσια ρεύματος μετατρέπονται σε «AI stations», τροφοδοτώντας την πιο καυτή αγορά του πλανήτη.

Η Τεχνολογία (XLK) ακολουθεί με +22,8%, με τα chip plays να συνεχίζουν να «ψήνουν» επενδυτές. Το AI boom παραμένει το καύσιμο του bull run, και οι Nvidia, Microsoft, Broadcom δείχνουν ότι δεν είναι πυροτέχνημα.

Στην τρίτη θέση, οι Επικοινωνίες (XLC) με +20,3%, επωφελούνται από το ρεύμα του streaming, της ψηφιακής διαφήμισης και του metaverse storytelling, ενώ οι Βιομηχανίες (XLI) κρατούν γερά με +17%, εκμεταλλευόμενες τη νέα επενδυτική φάση στις υποδομές και την πράσινη ενέργεια. Το 2025 λοιπόν είναι μια χρονιά μετατόπισης προς κλάδους που συνδυάζουν σταθερότητα, απόδοση και τεχνολογική μόχλευση.

Tα λεφτά ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι

Η Goldman Sachs προειδοποιεί: αυτό που ζούμε δεν είναι hype, είναι δομική μεταμόρφωση. Οι συνολικές δαπάνες μετρητών των εταιρειών του S&P 500 θα εκτιναχθούν στα 4,4 τρισ. δολάρια το 2026, +11% σε σχέση με το 2025 και +25% πάνω από τα επίπεδα του 2023.

Όχι πια απλώς για buybacks, αλλά για επενδύσεις σε AI, chips, data, software – δηλαδή, στο νέο αίμα της αμερικανικής παραγωγικότητας.

Ακόμη και οι επαναγορές μετοχών, που κάποτε ήταν το αγαπημένο «κόλπο» των CEOs, δείχνουν να χάνουν έδαφος. Από το +19% του 2024, η αύξηση πέφτει στο 5%-9% για το 2025-26, καθώς τα κεφάλαια ανακατευθύνονται στα τεχνολογικά έργα υψηλής απόδοσης.

Buy the Dip και όλα μέσα

Και ενώ κάποιοι φοβούνται τα ύψη, άλλοι απλώς γεμίζουν το φορτηγό. Σύμφωνα με την Bank of America, οι επενδυτές αγόρασαν $3,9 δισ. σε αμερικανικές μετοχές την τελευταία εβδομάδα, μετά από τρεις συνεχόμενες εβδομάδες πωλήσεων.

Τα net inflows σε μεμονωμένες μετοχές έφτασαν τα $4,1 δισ., το πέμπτο υψηλότερο επίπεδο από το 2008 — και μάλιστα σε εβδομάδα που ο S&P 500 έπεσε πάνω από 3%. Οι θεσμικοί μπήκαν επιθετικά με +$4,4 δισ., ενώ οι retail επενδυτές ακολούθησαν με +$1,1 δισ. Οι hedge funds, αντίθετα, πούλησαν -$1,6 δισ., συνεχίζοντας το γνωστό τους «αντιστασιακό» επενδυτικό πνεύμα.

Την ίδια ώρα ο γνωστός Fear & Greed Index του CNN Business έχει βουτήξει στις 27 και 23 μονάδες, μπαίνοντας μέσα στην περιοχή του “Fear” και “Extreme Fear”, καταγράφοντας έτσι τη χαμηλότερη ένδειξη επενδυτικής ψυχολογίας από την άνοιξη. Κάτι δεν πάει καλά εδώ.. !

Κι όμως, τα στοιχεία δείχνουν πως το χρήμα γυρίζει πάλι στα equities. Οι παγκόσμιοι διαχειριστές έχουν μειώσει τα ταμειακά τους διαθέσιμα στο 3,8%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών, ενώ 45% δηλώνουν υπερβάλλουσα θέση σε μετοχές, το υψηλότερο ποσοστό από τον Ιανουάριο του 2025.

Βέβαια υπάρχει και το άλλο παράδοξο: 60% θεωρούν τις μετοχές υπερτιμημένες, ποσοστό 20 μονάδες πάνω από τα επίπεδα της Dot-Com Bubble του 2000. Με λίγα λόγια, όλοι μέσα… αλλά με το δάχτυλο στη σκανδάλη.

Ίσως γι αυτό να υπάρχει η θεσμική “ειρωνεία” ότι μέσα σε όλο αυτό το θετικό επενδυτικό περιβάλλον μόλις το 22% των ενεργών διαχειριστών έχουν ξεπεράσει σε απόδοση αυτή του S&P 500 (ω ρε γκρίνια που θα ακούνε), κάνοντας τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 26 ετών – θύματα της δικής τους επιφυλακτικότητας απέναντι στις τεχνολογικές μετοχές που οδηγούν το ράλι.

Διαγραμματικά, ο S&P 500 παλεύει με τη ζώνη των ιστορικών υψηλών μεταξύ 6.710–6.775 μονάδων. Ένα breakout πάνω από εκεί θα άνοιγε τον δρόμο για το ψυχολογικό ορόσημο των 7.000, ενώ κάτω από τις 6.500 με 6.450 οι Bears θα είχαν τη δικαιολογία που περιμένουν μήνες για να ξανασηκώσουν κεφάλι.

Όμως όσο οι AI κεραίες καίνε ρεύμα, οι data centers ρουφάνε watt, και οι επενδυτές αγοράζουν κάθε dip δύσκολα τα πράγματα για τις … αρκουδίτσες.

