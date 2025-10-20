Ανδριανός στον ΣΚΑΪ: Τον Νοέμβριο η βασική ενίσχυση στους αγρότες, συνολικού ύψους περίπου €600 εκατ.

Μέσα στον Νοέμβριο θα δοθεί η βασική ενίσχυση στους αγρότες, συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός.

Εξήγησε ότι πρόκειται για την προκαταβολή του 70% του ποσού και το υπόλοιπο – είπε – θα δοθεί με την εκκαθάριση. «Ό,τι δικαιούνται οι αγρότες θα το πάρουν», ξεκαθάρισε.

Αναφερόμενος στα ποσά που εισπράχθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι έχουν βρεθεί προβλήματα μέχρι στιγμής σε 1.036 ΑΦΜ και έχει ζητηθεί να επιστραφούν 22,6 εκατ ευρώ, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Διευκρίνισε, επίσης, ότι όποιος έχει πάρει παράνομα χρήματα, θα πρέπει να τα επιστρέψει, είτε πρόκειται για ιδιώτη, είτε για αγρότη με ψευδή στοιχεία, είτε για εταιρία.

Τέλος, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, επανέλαβε ότι ο εμβολιασμός είναι παράνομος και κάλεσε όλους τους κτηνοτρόφους να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας και υγειονομικής ταφής για τα άρρωστα ζώα, σημειώνοντας ότι «πρέπει όλοι να καταλάβουν πως είμαστε στην ίδια βάρκα».

