Ανεργία:-Ετήσια-μείωση-7%-των-εγγεγραμμένων-στη-ΔΥΠΑ

Σε 720.039 διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο 2025 ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ ανέργων.

Αυτό σημαίνει μείωση κατά -56.287 άτομα (-7,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Σεπτέμβριο 2024) και μείωση κατά -70.805 άτομα (-9%), σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.

Από αυτούς 410.662 (57%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 309.377 (43%) για λιγότερο από 12 μήνες.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 233.813 άτομα (32,5%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 486.226 (67,5%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, ανέρχεται σε 217.125 άτομα (30,2%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό, φθάνει σε 337.650 άτομα (46,9%).

Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, ο οποίος ανέρχεται σε 252.014 (35%) και 146.567 άτομα (20,4%), αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον Σεπτέμβριο 2025 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 171.667 άτομα.

Αυτό μεταφράζεται σε μείωση κατά -2.273 άτομα (1,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Σεπτέμβριο 2024 και αύξηση κατά 1.063 άτομα (0,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο 2025.

Οι 165.916 (96,6%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 5.751 (3,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 51.398 (29,9%) και οι γυναίκες σε 120.269 (70,1%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 137.177 (79,9%) είναι κοινοί, 1.314 (0,8%) είναι οικοδόμοι, 5.751 (3,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 796 (0,5%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 26.431 (15,4%) είναι εκπαιδευτικοί και 198 (0,1%) είναι λοιποί.

Περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας, καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας είναι διαθέσιμα , βλ. https://www.dypa.gov.gr/statistika