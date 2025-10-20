Αντίστροφη-μέτρηση-για-την-επιδότηση-ενοικίου:-Πώς-θα-το-εισπράξουν-πάνω-από-1-εκατ.-πολίτες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους, καθώς η ΑΑΔΕ «τρέχει» ήδη τις απαιτούμενες διασταυρώσεις με στόχο στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου να πιστωθούν τα ποσά.

Επισημαίνεται ότι για να μη χάσουν την ενίσχυση οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον κωδικό 081 στο έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης, η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί διασταυρώσεις στις φορολογικές δηλώσεις και τις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων για να εντοπίσει μισθωτήρια συμβόλαια και ποσά ενοικίων που έχουν δηλωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό υπολογίζεται μάλιστα ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πολίτες, που νοικιάζουν κύρια ή φοιτητική κατοικία, θα δουν τον επόμενο μήνα στον τραπεζικό λογαριασμό τους το ποσό ενός ενοικίου, το οποίο κατέβαλαν το 2024 και το οποίο ανέρχεται μέχρι 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ενώ για τη φοιτητική κατοικία η επιστροφή ενοικίου ανέρχεται έως 800 ευρώ.

Διασταύρωση

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι χιλιάδες ενοικιαστές, που πληρούν ωστόσο τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενδέχεται να μη δουν κανένα ποσό στον λογαριασμό τους ή να δουν αρκετά μικρότερο από αυτό που περίμεναν, αφού ο αυτόματος μηχανισμός διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ μπορεί να ξεχωρίζει τους συνεπείς από τους κακοπληρωτές.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι ενοικιαστές που δεν έχουν καταβάλει τα ενοίκιά τους ή έχουν καθυστερήσει στις πληρωμές, θα λάβουν μικρότερο ποσό από αυτό που περιμένουν αν έχουν πληρώσει λιγότερα μισθώματα, ή δεν θα λάβουν ούτε ευρώ από την επιστροφή αν δεν έχουν πληρώσει απολύτως τίποτα στον ιδιοκτήτη.

Για την κύρια κατοικία, οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ

Έγγαμοι ή Σύμφωνο συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο

2 Περιουσιακά:

Άγαμοι: ακίνητη περιουσία έως 120.000 ευρώ

ακίνητη περιουσία έως 120.000 ευρώ Ζευγάρια: 120.000 ευρώ + 20.000 ευρώ για κάθε σύζυγο ή εξαρτώμενο παιδί

Για φοιτητική κατοικία, εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια, ανεξάρτητα από το αν η μίσθωση δηλώνεται από τον φοιτητή ή τους γονείς.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση που ο εκμισθωτής δεν υποβάλει ηλεκτρονικά μισθωτήριο (π.χ. Δημόσιο, ανήλικος), οι δικαιούχοι πρέπει να αποστείλουν δικαιολογητικά έως 20 Οκτωβρίου 2025 στην ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE (myaade.gov.gr). Στις περιπτώσεις αυτές όσοι υποβάλουν τα δικαιολογητικά εκπρόθεσμα, έως 31 Δεκεμβρίου 2025, θα πληρωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Τη νέα χρονιά

Από την άλλη πλευρά, από την 1η Ιανουαρίου 2026 η καταβολή των ενοικίων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, διαφορετικά δεν τίθεται θέμα επιστροφής ενοικίου, καθώς στόχος είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των πληρωμών προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή χορήγηση των επιστροφών.

Σε όλες πάντως τις περιπτώσεις η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ η πληρωμή της θα γίνει εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN