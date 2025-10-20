Αργεντινή: Πακέτο διάσωσης 20 δισ. δολ. από τον Τραμπ στον Μιλέι πριν τις εκλογές

Συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων ύψους 20 δισ. δολαρίων, υπέγραψαν η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, μια ψήφο εμπιστοσύνης για τον Πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις 26 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την νομισματική αρχή της Αργεντινής η συμφωνία αποτελεί βασικό πυλώνα ενός εκτεταμένου πακέτου διάσωσης το οποίο συνέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, σε μια προσέγγιση «οτιδήποτε χρειαστεί» για την διάσωση της ασταθούς οικονομίας της Νότιας Αμερικής.

Μάλιστα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι ΗΠΑ αγοράζουν πέσο Αργεντινής ενώ ο Μπέσεντ δήλωσε ότι συντονίζει επιπλέον βοήθεια ίσης αξίας με την ανταλλαγή, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τράπεζες και άλλα ιδιωτικά ιδρύματα, όπως αναφέρει το -.

Μετά την ανακοίνωση, το πέσο υποχώρησε έως και 2,1%, αγγίζοντας το ενδοημερήσιο χαμηλό των 1.481 ανά δολάριο ΗΠΑ στις τοπικές συναλλαγές, κοντά στο ανώτατο όριο του εύρους διαπραγμάτευσής του.

Τα ομόλογα σε δολάρια της Αργεντινής σημείωσαν άνοδο μετά την ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας, με τα ομόλογα που λήγουν το 2035 να κερδίζουν έως και ένα σεντ πριν αντιστρέψουν τα κέρδη τους και να διαπραγματεύονται αμετάβλητα σε σχεδόν 56 σεντς ανά δολάριο, σύμφωνα με ενδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσε το -.

Ο Μιλέι συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο και η ομάδα του, με επικεφαλής τον Υπουργό Οικονομίας Λουίς Καπούτο, είχε περάσει την προηγούμενη εβδομάδα διαπραγματευόμενη στην Ουάσινγκτον με το προσωπικό του Μπέσεντ πριν παραστεί στις ετήσιες συναντήσεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η βοήθεια προς το νοτιοαμερικανικό έθνος εξαρτάται από ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές ότι η βοήθεια μπορεί να έρθει μόνο μετά τις εκλογές.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ τάχθηκε υπέρ μίας σανίδας σωτηρίας στον Μιλέι. «Δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν τίποτα, αγωνίζονται τόσο σκληρά για να επιβιώσουν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One. «Μου αρέσει ο πρόεδρος της Αργεντινής, νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί, αλλά μην το κάνετε να ακούγεται σαν να τα πάνε περίφημα, πεθαίνουν», τόνισε.

Τον Απρίλιο, η Αργεντινή έλαβε το μεγαλύτερο μέρος ενός δανείου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το ΔΝΤ, το οποίο συνοδεύτηκε από την άρση ορισμένων νομισματικών ελέγχων από τον Μιλέι, Οι Αργεντινοί αξιωματούχοι έχουν στηρίξει το πέσο με μια πληθώρα τρόπων, όπως η πώληση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή η πώληση δολαρίων, τροφοδοτώντας τις εικασίες της αγοράς ότι το νόμισμα παραμένει υπερτιμημένο.