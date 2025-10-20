Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Τι προβλέπει για τη συντήρηση και τη φύλαξη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Κατατέθηκε στην Βουλή η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που εισάγεται αύριο προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Στην μόλις μία σελίδα τροπολογία, προβλέπεται με ένα άρθρο ότι στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – ως ένας χώρος ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου – θα απαγορεύεται:

α) Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Συνολικά, η τροπολογία υπογράφεται από 7 υπουργούς: Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού Λινά Μενδώνη.

Στην αυριανή συζήτηση αναμένεται παρέμβαση και από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ομιλία θα πραγματοποιήσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τροπολογία έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που ξεκινά να συζητείται αύριο το πρωί στην Ολομέλεια.

Δείτε το διάγραμμα με τους χώρους στους οποίους αναφέρεται η τροπολογία:

