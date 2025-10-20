Β.-Κορκίδης:-Να-θωρακίσουμε-την-οικονομία

Οι προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές καταγράφονται στο προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού, είναι ευοίωνες.

Η άποψη του Βασίλη Κορκίδη, προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς προσδοκούμε ότι τον Δεκέμβριο ο Προϋπολογισμός θα αναθεωρηθεί επί τα βελτίω. Πέραν όμως των προβλέψεων, η ελληνική οικονομία για να παραμείνει σε σταθερή τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να θωρακιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα από εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το ενεργειακό κόστος, τις τιμές τροφίμων και πολλούς άλλους κρίσιμους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Η μείωση του ενεργειακού κόστους για όλες τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή πρέπει να «τρέξει» με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, που θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος με στόχο την υλοποίηση νέων επενδύσεων από Ελληνες και ξένους επιχειρηματίες. Για να γίνουν όμως όλα αυτά απαιτείται οικονομική και φυσικά πολιτική σταθερότητα.

Η ελληνική οικονομία καταγράφει σημαντικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια. Εν μέσω της σημαντικής γεωπολιτικής αβεβαιότητας προβλέπεται να συνεχιστεί για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Ειδικότερα, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και σε 2,4% το 2026. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης για την ευρωζώνη εκτιμάται σε 0,9% για το 2025 και σε 1,4% για το 2026, ενώ σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Σεπτέμβριο του 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωζώνης προβλέπεται σε 1,2% το 2025 και σε 1% το 2026. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από τα 249,6 δισ. ευρώ το 2025 σε 260,9 δισ. ευρώ το 2026.

Την ίδια στιγμή, ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων αναμένεται να αυξηθεί από 4,5% το 2024 σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026, καθώς, σε συνδυασμό με τη δυναμική που επιδεικνύουν οι ιδιωτικές επενδύσεις, το 2026 αναμένεται να υλοποιηθεί ένα σημαντικά διευρυμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ, έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025. Η παραπάνω αύξηση των επενδύσεων αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο στην ευρωζώνη για το 2025 και τη μεγαλύτερη αύξηση τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ενωση των 27 για το 2026, μειώνοντας περαιτέρω το παραγωγικό κενό. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος αύξησης των επενδύσεων στην ευρωζώνη εκτιμάται σε 1,3% για το 2025 και σε 2,2% για το 2026, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ανάπτυξη όμως δεν είναι δεδομένη. Και η ελληνική οικονομία είναι ακόμη ευάλωτη από εξωγενείς παράγοντες. Γι’ αυτό πρέπει να παρθούν όλα τα μέτρα για να θωρακιστεί.