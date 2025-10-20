ΓΕΚ Τέρνα: Ο όμιλος που μεταφράζει τα έργα σε απόδοση

Η μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα συνέχισε την ανοδική της πορεία καταγράφοντας την περασμένη Δευτέρα νέο ιστορικό υψηλό στα 23,60 ευρώ καταρρίπτοντας το προηγούμενο που είχε πραγματοποιήσει στις 21 Αυγούστου.

Η μακροπρόθεσμη διαγραμματική εικόνα της μετοχής είναι κάτι παραπάνω από θετική, καθώς ακολουθεί κατά γράμμα το ανοδικό κανάλι “D” που έχει δημιουργηθεί από τις αρχές του 2016 και την οδηγεί πάνω από τα 24,74 ευρώ και προς τα 28,80 ευρώ.

Να υπενθυμίσω ότι η ΓΕΚ Τέρνα επιβεβαίωσε στο πρώτο εξάμηνο του 2025 τη θέση της ως ηγετικός όμιλος υποδομών και ενέργειας, με καθαρά κέρδη 68,1 εκατ. ευρώ έναντι 49,8 εκατ. ευρώ πέρυσι (+36,7%) και EPS €0,68 (+22,5%). Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε θεαματικά στα 1,96 δισ. ευρώ (+43,6%), ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA εκτινάχθηκε κατά 84,4% στα 317,5 εκατ. ευρώ, κυρίως χάρη στη δυναμική επαναλειτουργία της Αττικής Οδού, που προσέφερε 89 εκατ. ευρώ στη λειτουργική κερδοφορία.

Ο τομέας των παραχωρήσεων παραμένει ο βασικός μοχλός αποδόσεων, ενώ ο κατασκευαστικός βραχίονας συνεχίζει με αυξημένα έσοδα και σταθερά περιθώρια. Η ρευστότητα του ομίλου, ενισχυμένη από την επιτυχημένη έκδοση 7ετούς ομολόγου, ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ, προσδίδοντας έτσι ισχυρή χρηματοοικονομική ευελιξία. Το ανεκτέλεστο έργων φτάνει τα 6,3 δισ. ευρώ, ενώ οι νέες συμβάσεις 0,7 δισ. ευρώ έως τα μέσα Σεπτεμβρίου αυξάνουν περαιτέρω το βάθος έργου, με το 75% να αφορά ιδιωτικά projects και ίδιες επενδύσεις.

