Γ.-Παπανδρέου:-Η-εκλογή-του-Ερχιουρμάν-αντικατοπτρίζει-τη-βούληση-για-μια-δίκαιη-και-βιώσιμη-λύση-του-Κυπριακού

Την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της Τουρκοκυπριακής κοινότητας χαιρέτησε ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

«Ο κ. Ερχιουρμάν και το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (CTP) εξασφάλισαν μια καθαρή εντολή, στη βάση ενός προγράμματος που επιδιώκει την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού και την προσέγγιση με την Ευρώπη», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Παπανδρέου και υπογράμμισε: «Το αποτέλεσμα αυτό αντικατοπτρίζει τη βούληση της Τουρκοκυπριακής κοινότητας για πρόοδο, συνεργασία και μια δίκαιη και βιώσιμη λύση».

Εξέφρασε, επιπλέον, την ελπίδα ότι «η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί θα μεταφραστεί σε πράξη, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ουσιαστικού διαλόγου. Στόχος παραμένει η επίτευξη μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και ξένες εξαρτήσεις, προς όφελος όλων των Κυπρίων – Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων»

Ο Γιώργος Παπανδρέου κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς, να στηρίξουν με συνέπεια τον διάλογο, την ειρήνη και τη δημοκρατία, ώστε η Κύπρος να προχωρήσει ενωμένη σε ένα κοινό, ευρωπαϊκό μέλλον.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

