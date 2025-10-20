Close Menu
    Tuesday, October 21

    Δημοσκόπηση Marc: Πού εισπράττει το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος η κυβέρνηση – Η δυναμική Μητσοτάκη και Τσίπρα

    Πολιτική
    Δημοσκόπηση-marc:-Πού-εισπράττει-το-μεγαλύτερο-πολιτικό-κόστος-η-κυβέρνηση-–-Η-δυναμική-Μητσοτάκη-και-Τσίπρα
    Στο 30,5% καταγράφει η Marc την εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, στα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, με το ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 14%. 

    Στην εκτίμηση ψήφου, φαίνεται 8 κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή.

    Η Marc  έκανε για πρώτη φορά ερώτημα για την πρωθυπουργία με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συγκεντρώνει  24,3%, δηλαδή 9,6 μονάδες χαμηλότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος λαμβάνει 33,9%, με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 11,3%. 

    Ο κ. Τσίπρας προηγείται με 24% στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της Κεντροαριστεράς, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να σημειώνει 12,8% και τον Νίκο Ανδρουλάκη στην τρίτη θέση, να λαμβάνει 12,6%. 

    Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1

    Στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει τον χώρο της Κεντροδεξιάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 38,8% έναντι 13,1% του Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Βελόπουλου που συγκεντρώνει 12,7%. 

    Η ακρίβεια «Αχίλλειος πτέρνα» της κυβέρνησης

    Η ακρίβεια παραμένει με διαφορά η «Αχίλλειος πτέρνα» της κυβέρνησης. Το 67,7% των ερωτώμενων να δηλώνει ότι η καταπολέμησή της πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητά της. Η ακρίβεια στην αγορά είναι κατά το 37,7% του δείγματος ο βασικός λόγος που η κυβέρνηση εισπράττει πολιτικό κόστος, με την τραγωδία των Τεμπών να βρίσκεται στο 31,1%. 

