Η-ΔΕΗ-πατάει-στο-μέλλον-με-data-centers-και-έξυπνα-δίκτυα

Την ανοδική της πορεία μέσα στο μακροπρόθεσμο κανάλι “Q” που δημιουργήθηκε στα μέσα του 2022 συνεχίζει και η μετοχή της ΔΕΗ, με την τιμή να έχει βάλει ως στόχο το επίπεδο των 17,50 ευρώ καταγράφοντας προς το παρόν νέο υψηλό 17ετίας στα 14,80 ευρώ. Μια ΔΕΗ που αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα της νέας ενεργειακής εποχής, με ένα επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει ευελιξία, καθετοποίηση και τεχνολογική καινοτομία.

Ο πρόεδρος και CEO, Γιώργος Στάσσης, στο BNEF Summit London 2025 παρουσίασε την ολοκληρωμένη στρατηγική του ομίλου για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διασυνδέσεων. Με αιχμή την ανάπτυξη ΑΠΕ, μπαταριών, αντλησιοταμίευσης και ευέλικτων μονάδων φυσικού αερίου, η ΔΕΗ επιδιώκει να μετατρέψει τη μεταβλητότητα των τιμών σε μακροπρόθεσμη αξία.

Κομβικό δε ρόλο κατέχουν τα data centers, καθώς ο όμιλος προχωρά στη δημιουργία ενός mega data center στη Δυτική Μακεδονία, τροφοδοτούμενου με καθαρή και ευέλικτη ενέργεια, δίνοντας νέα ζωή στις πρώην λιγνιτικές περιοχές.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει μαζικά σε έξυπνα και ψηφιοποιημένα δίκτυα, διαθέτοντας 1/3 του CAPEX (άνω των 4,9 δισ. ευρώ σε έξι χρόνια) σε υποδομές που θα καταστήσουν το σύστημα ανθεκτικό και προσαρμοστικό στις ανάγκες του εξηλεκτρισμού. Η ΔΕΗ, πλήρως καθετοποιημένη και με παρουσία σε έξι χώρες, ενισχύει τον ρόλο της ως πανευρωπαϊκός ενεργειακός παίκτης με σταθερή αναπτυξιακή πυξίδα.

October 20, 2025