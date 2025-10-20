Η-coca-cola-Τρία-Έψιλον-ανακοινώνει-την-πρωτοβουλία-«open-up-sales-future-leaders»

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον, αναγνωρισμένη για 6 συνεχή έτη ως «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα από το Top Employers Institute, ανακοινώνει το πρόγραμμα «Open Up Sales Future Leaders», μία δυναμική πρωτοβουλία που δίνει στους νέους την ευκαιρία να εξελίξουν το ταλέντο τους, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν μία υψηλού επιπέδου κατάρτιση στον συναρπαστικό κόσμο των πωλήσεων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα έχουν ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τον Νοέμβριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εδώ την αίτησή τους.

Οι θεματικές και τα οφέλη του προγράμματος

Το πρόγραμμα «Open Up Sales Future Leaders» έχει σχεδιαστεί, ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης και ανάπτυξης. Μέσα από ένα σύγχρονο, 18μηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης, mentoring και πρακτικής εξάσκησης, οι συμμετέχοντες θα ζήσουν μία πολυεπίπεδη εμπειρία σε μία από τις πιο δυναμικές ομάδες πωλήσεων της αγοράς, αυτής της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Θα μάθουν από ειδικούς του κλάδου να αναπτύσσουν βαθιά κατανόηση των λειτουργιών πωλήσεων της εταιρείας, συμβάλλοντας σε ουσιαστικά projects. Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί συγκεκριμένα πλάνα σταδιοδρομίας με στόχο να ενδυναμώσουν τους συμμετέχοντες σε σημαντικές δεξιότητες για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στα τμήματα: Field sales | Εκπαιδεύσεων | Route to market | e-Commerce | Customer Care & Support.

Από την πρώτη μέρα, κάθε συμμετέχων έχει στο πλευρό του τον Sales Buddy, έναν έμπειρο επαγγελματία από την Coca-Cola Τρία Έψιλον που θα προσφέρει υποστήριξη, καθοδήγηση και έναν ασφαλή χώρο για προσαρμογή και εξέλιξη. Επίσης, μέσα από το Sales Academy, οι νέοι επαγγελματίες θα αποκτήσουν ουσιαστική γνώση σε εξειδικευμένα εργαλεία και τεχνικές πωλήσεων, θα εμβαθύνουν σε πραγματικές επιχειρησιακές προκλήσεις και θα αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες όπως οι διαπραγματεύσεις, η αποτελεσματική επικοινωνία και οι παρουσιάσεις. Παράλληλα, η διατμηματική εμπειρία που προφέρει το πρόγραμμα ενισχύει την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του οργανισμού στο σύνολό του, ενώ μέσω του mentorship, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη που έχουν πάθος να αναπτύσσουν ανθρώπους και να στηρίζουν την εξέλιξή τους.

Τα οφέλη της συμμετοχής στο πρόγραμμα «Open Up Sales Future Leaders», αποτυπώνονται και στην εμπειρία προηγούμενων συμμετεχόντων:

«Κάθε μέρα μοιάζει ίδια αλλά δεν είναι- εξελίσσομαι, μαθαίνω και το απολαμβάνω», Ναταλία Βασιλείου.

«Μία εμπειρία που δεν τη ζεις μόνος, έχεις δίπλα σου επαγγελματίες με γνώση που σε καθοδηγούν», Δημοσθένης Αλεξίου.

Οι νέοι και νέες που θα επιλεγούν στο πρόγραμμα, θα έχουν ενεργό ρόλο σε στρατηγικά projects που ενισχύουν την αποδοτικότητα, προάγουν την καινοτομία και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών. Τέλος, οι ευκαιρίες δικτύωσης με στελέχη της εταιρείας, mentors και fellow trainees, δημιουργούν ισχυρές επαγγελματικές σχέσεις και ένα δίκτυο που θα τους στηρίξει στη μελλοντική τους εξέλιξη.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:

Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στα Οικονομικά ή σε συναφή τομέα. Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

1-3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, ιδανικά στον τομέα των Πωλήσεων.

Συμμετοχή σε επαγγελματικά προγράμματα εκπαίδευσης ή/και leadership, σεμινάρια ή workshops, κατά προτίμηση στον τομέα των πωλήσεων.

Συμμετοχή σε δραστηριότητες, όπως εθελοντισμός, πανεπιστημιακές ομάδες, ομαδικά αθλήματα κ.ά., θα αξιολογηθεί θετικά.

Πάθος για τον κλάδο των Πωλήσεων.

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή).

Ικανότητα συνεργασίας σε δυναμικό και με ταχείς ρυθμούς περιβάλλον εργασίας.

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε νέα δεδομένα και προκλήσεις.

Ανεπτυγμένες δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων, επίλυσης προβλημάτων και επικοινωνίας.

Ολοκλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (εφόσον απαιτείται).

Δίπλωμα οδήγησης.

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες μπορούν να βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και να παραμένουν διαθέσιμοι για πιθανή μετακίνηση κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωσή του.