Η Kering πουλά το τμήμα καλλυντικών στη L’Oréal – Oι όροι του deal των 4 δισ. ευρώ

Η Kering SA, ιδιοκτήτρια των Gucci, Saint Laurent και Bottega Veneta, κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα αναδιάρθρωσης υπό τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Luca de Meo.

Ο όμιλος συμφώνησε να πουλήσει το τμήμα ομορφιάς του στη L’Oréal SA, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής συμμαχίας που στοχεύει στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης του γαλλικού ομίλου πολυτελείας.

Η συμφωνία, αξίας 4 δισ. ευρώ (4,7 δισ. δολάρια) προβλέπει ότι η L’Oréal –ο μεγαλύτερος παγκοσμίως όμιλος αφιερωμένος αποκλειστικά στα καλλυντικά και την ομορφιά– θα εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της το brand Creed, τη θρυλική φίρμα αρωμάτων που απέκτησε η Kering το 2023.

Από το Creed στην ανασυγκρότηση

Η Kering είχε ιδρύσει το τμήμα ομορφιάς της μόλις το 2023, επενδύοντας περίπου 3,5 δισ. ευρώ για την εξαγορά της Creed, με στόχο τη δημιουργία ενός αυτόνομου πυλώνα στον χώρο των καλλυντικών.

Ωστόσο, η επιβράδυνση της κινεζικής ζήτησης και οι ανησυχίες για ενδεχόμενους υψηλότερους δασμούς από τις ΗΠΑ ανάγκασαν τη διοίκηση να επανεξετάσει τις προτεραιότητές της.

«Συμμαχία με τον παγκόσμιο ηγέτη»

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τον παγκόσμιο ηγέτη στον χώρο της ομορφιάς, για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των αρωμάτων και των καλλυντικών των μεγάλων οίκων μας και να απελευθερώσουμε το μακροπρόθεσμο δυναμικό τους», δήλωσε ο Luca de Meo.

Η συμφωνία αποτελεί την πρώτη στρατηγική κίνηση του νέου CEO, ο οποίος ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του τον Σεπτέμβριο, διαδεχόμενος τον François-Henri Pinault. Η οικογένεια Pinault διατηρεί τον έλεγχο του ομίλου με ποσοστό 42% και 59% των δικαιωμάτων ψήφου.

Ο de Meo αναμένεται να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της Kering την άνοιξη του 2026, με την αγορά να περιμένει απαντήσεις για το πώς σκοπεύει να ανακτήσει τη χαμένη λάμψη της εταιρείας που σφράγισε τη σύγχρονη γαλλική πολυτέλεια.