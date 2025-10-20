Κέρδη στη Wall Street με φόντο τα εταιρικά αποτελέσματα – Ανοιχτό παράθυρο για λήξη του shutdown από Λευκό Οίκο

Οι μετοχές της Wall Street κινούνται ανοδικά τη Δευτέρα (20/10), καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους σε μια σειρά από σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και σε δεδομένα πληθωρισμού που αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς και στην προοπτική λήξης της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημειώνει κέρδη 0,47% στις 46.405,87 μονάδες, ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,68% στις 6.709,21 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,94% στις 22.892,16 μονάδες.

«Πιστεύω ότι το λεγόμενο “κλείσιμο Σούμερ” (Schumer shutdown) πιθανότατα θα λήξει κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα», δήλωσε ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ στο CNBC (“Squawk Box”), κάτι που ενίσχυσε τη διάθεση των αγορών. Ο Χάσετ πρόσθεσε ότι θεωρεί πως οι «μετριοπαθείς» Δημοκρατικοί θα συνεργαστούν αυτή την εβδομάδα για να επιτευχθεί συμφωνία.

Σημειώνεται ότι ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου σημείωσε επίσης ότι ο Λευκός Οίκος είναι έτοιμος να λάβει πιο αυστηρά μέτρα για να τερματιστεί η παράλυση, η οποία τη Δευτέρα μπήκε στην 20ή ημέρα της, εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέσα στην εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι οι μετοχές προέρχονται από μια εβδομάδα έντονης μεταβλητότητας, η οποία ωστόσο έκλεισε με θετικό πρόσημο, παρά τις αναζωπυρωμένες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, τις πιέσεις από ζημίες στις περιφερειακές τράπεζες, και τις απώλειες σε μετοχές τεχνητής νοημοσύνης υψηλής αποτίμησης. Ωστόσο, η ισχυρή έναρξη της περιόδου ανακοινώσεων αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου φαίνεται να βελτιώνει το κλίμα, ενώ οι επενδυτές προσδοκούν και μια νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στα τέλη Οκτωβρίου.

Μετά την πρώτη εβδομάδα της περιόδου ανακοινώσεων, το 76% των 58 εταιρειών του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις —πολύ πάνω από τον μέσο όρο της πρώτης εβδομάδας (68%) και ελαφρώς υψηλότερα από το 73% του προηγούμενου τριμήνου— σύμφωνα με στοιχεία της Bank of America.

Αυτή την εβδομάδα, αρκετές μεγάλες εταιρείες αναμένεται να ανακοινώσουν τα τριμηνιαία αποτελέσματά τους, μεταξύ των οποίων οι Netflix, Coca-Cola, Tesla και Intel. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι οι ανακοινώσεις θα συνεχίσουν να είναι ισχυρές, επισκιάζοντας ενδεχομένως τις προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Η Apple συγκαταλέγεται στους κερδισμένους της ημέρας, με τη μετοχή της να ενισχύεται περίπου 2%, μετά από αναβάθμιση της σύστασης από “hold” σε “buy” από την Loop Capital Markets, η οποία επικαλέστηκε βελτιωμένες τάσεις ζήτησης για τα iPhone.

Οι επενδυτές την προηγούμενη εβδομάδα κατάφεραν επίσης να ξεπεράσουν τις ανησυχίες για πιστωτικούς κινδύνους που είχαν προκαλέσει ευρύτερη αναταραχή την Πέμπτη. Η αγορά πανικοβλήθηκε μετά τη γνωστοποίηση προβλημάτων με «κακά δάνεια» από τις Zions και Western Alliance, γεγονός που οδήγησε σε απότομη πτώση αρκετών μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και περιφερειακών τραπεζών, πριν αυτοί ανακάμψουν την Παρασκευή.

«Οι επενδυτές φαίνονται προς το παρόν ατάραχοι, αλλά πολλοί οικονομολόγοι εκφράζουν ανησυχίες ότι μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης θα μπορούσε να επηρεάσει την τριμηνιαία αύξηση του ΑΕΠ», ανέφερε η Κέιτι Νίξον, επικεφαλής επενδύσεων της Northern Trust, σε σημείωμα προς τους πελάτες της. «Οι περισσότεροι, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο θα αντιπροσώπευε μια προσωρινή επιβράδυνση που πιθανότατα θα ακολουθούνταν από περίοδο ανάκαμψης».

Οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν με ήπια κέρδη την Παρασκευή (17/10), αφού ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για μια πιθανή εμπορική συμφωνία με την Κίνα ενόψει της συνάντησής του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αργότερα μέσα στον μήνα στη Νότια Κορέα.

Επιπλέον, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε επίσης την Παρασκευή ότι πιστεύει πως «η κατάσταση έχει αποκλιμακωθεί» στις σχέσεις με την Κίνα και ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ, μέσα στην εβδομάδα. Οι δηλώσεις αυτές έδωσαν στους επενδυτές την εντύπωση ότι η απειλή του Τραμπ για πρόσθετο δασμό 100% στις κινεζικές εισαγωγές από την 1η Νοεμβρίου ίσως τελικά δεν υλοποιηθεί.

Ο Δείκτης Μεταβλητότητας Cboe (VIX) είχε εκτοξευθεί πάνω από το επίπεδο του 28 την Παρασκευή, πριν υποχωρήσει κάτω από το 21 καθώς οι μετοχές ανέκαμπταν. Τη Δευτέρα, ο δείκτης κινούνταν γύρω στο 19.

«Παρά την ήπια ανάκαμψη των αμερικανικών μετοχών την Παρασκευή, τα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον κίνδυνο συνεχίζουν να αντικατοπτρίζουν αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα — ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ/Κίνας», ανέφερε η Νίξον. Πρόσθεσε ότι «η διαμάχη αυτή εγκυμονεί σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους και για τις δύο πλευρές, επομένως τα διακυβεύματα είναι υψηλά για να επιτευχθεί ένας αμοιβαία αποδεκτός συμβιβασμός».