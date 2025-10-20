ΚΚΕ:-Επίκαιρη-ερώτηση-σε-Τσιάρα-για-τις-καθυστερήσεις-καταβολής-επιδοτήσεων-από-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ

Επίκαιρη ερώτηση για την καθυστέρηση της καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης.

Ολόκληρη η ερώτηση:

Στα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι, με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής, με τις χαμηλές τιμές παραγωγού που επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι στα προϊόντα, τις επιπτώσεις των ζωονόσων, αλλά και τις μεγάλες ζημιές που δεν αποζημιώνονται, ήρθε να προστεθεί και η στάση πληρωμών από Ε.Ε. και κυβέρνηση για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Συγκεκριμένα, οι οφειλές του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους αγρότες – κτηνοτρόφους από αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα και τις αποζημιώσεις για τον «Ντάνιελ» ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ για το 2024 και άλλα 500 εκατ. ευρώ για το 2025. Ενώ τον Οκτώβρη δινόταν η προκαταβολή και τον Δεκέμβρη γινόταν η εξόφληση, η κυβέρνηση και ο Οργανισμός δεν δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις για το πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι. Όσο δε για την έναρξη των πληρωμών στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ενισχύσεις ύψους 153 εκατ. ευρώ, αυτή αφορά μόνο το 1/6 του συνόλου των οφειλών στους αγρότες – κτηνοτρόφους για το 2024.

Επιπλέον, οι δηλώσεις στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ πως οι πληρωμές θα γίνουν όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι της ΕΕ, το σύστημα ακριβώς της οποίας επέτρεψε τις παράνομες δοσοληψίες και επιδοτήσεις με επισπεύδοντες κυβερνητικούς παράγοντες, διοικητικά στελέχη της ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τοπικούς κομματάρχες και κυβερνητικούς αγροτοπατέρες, αποκαλύπτουν τη μεγάλη καθυστέρηση που θα ακολουθήσει, και τον εμπαιγμό στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.

Επίσης, οι δηλώσεις ότι θα υπάρξει «στάση πληρωμών» στους αγρότες, αν μετά τους ελέγχους της OLAF (Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Απάτης) δεν δοθεί πιστοποίηση στον Οργανισμό, ενδεχόμενο που είναι πλέον πιο ορατό από ποτέ, αποκαλύπτουν την “ομερτά” κυβέρνησης – ΕΕ για να φορτωθούν τα «σπασμένα» στις πλάτες των φτωχών αγροτών. Το ίδιο ισχύει και για τα 415 εκατομμύρια ευρώ που έχουν καταλογιστεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα οποία η κυβέρνηση σχεδιάζει να πληρωθούν είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από μελλοντικές επιδοτήσεις, δηλαδή πάλι από τον λαό.

Με όλα αυτά Κυβέρνηση και ΕΕ προσπαθούν επίσης να νομιμοποιήσουν στην κοινή γνώμη το επικείμενο, από τη νέα ΚΑΠ, πετσόκομμα των αγροτικών ενισχύσεων για να εξασφαλιστούν κονδύλια για την πολεμική προετοιμασία.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να καταβληθούν χωρίς άλλες καθυστερήσεις οι χρωστούμενες επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, το τσεκ του 2025 και να καταργηθεί η υποβολή του ΑΤΑΚ ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Τα πρόστιμα της Ε.Ε. να τα πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται και όχι οι αγρότες και ο λαός.



Ο Βουλευτής Συντυχάκης Μανώλης



