Κοινό μέτωπο MED9 – Ιορδανίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα – Ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση

Την πλήρη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ώστε να αποφευχθεί κάθε ενέργεια που ενδέχεται να τη θέσουν σε κίνδυνο, ζητούν οι ηγέτες της MED9 και ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα, που συνεδρίασαν στο Πορτορούζ της Σλοβενίας.

Η συνάντηση, στην οποία μετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επικεντρώθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα.

Οι ηγέτες, όπως αναφέρει η κοινή διακήρυξη, εξέφρασαν επίσης «συλλογικά την ανησυχία τους για την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τόνισαν την ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παράδοση επαρκούς και βιώσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας».

Χαιρετίζουν τον τερματισμό του πολέμου, ανησυχούν για την ανθρωπιστική κατάσταση

Οι ηγέτες χαιρέτισαν τις πρόσφατες διπλωματικές πρωτοβουλίες, υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ που οδήγησαν στη Διάσκεψη του Σαρμ Ελ Σέιχ και την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ενώ εξέφρασαν τη στήριξή τους η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση ομήρων και ανθρωπιστικά μέτρα. Εξέφρασαν τη στήριξή τους στις προσπάθειες των ΗΠΑ, σε συνεργασία με χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, για την εφαρμογή όλων των φάσεων της συμφωνίας.

Ωστόσο, οι ηγέτες της MED9 και ο βασιλιάς της Ιορδανίας εστιάζουν στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, ζητώντας την απρόσκοπτη και βιώσιμη ροή βοήθειας.

Με την αναγνώριση της Ιορδανίας ως περιφερειακού κόμβου για τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανοικοδόμηση της Γάζας, οι MED9 τόνισαν τη σημασία όλων των διαύλων μεταφοράς, περιλαμβανομένου του Κυπριακού Θαλάσσιου Διαδρόμου.

Δέσμευση στη λύση των δύο κρατών

Οι ηγέτες καταδίκασαν την κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη, τις παράνομες επεκτάσεις εποικισμών και το σχέδιο Ε1 του Ισραήλ. Ζήτησαν επίσης τον σεβασμό της Ιστορικής και Νομικής Κατάστασης των Ιερών Τόπων στην Ιερουσαλήμ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Χασιμιτικής Προστασίας που ασκεί η Ιορδανία.

Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη λύση των δύο κρατών, με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Για Λίβανο και Συρία

Οι MED9 εξέφρασαν τη στήριξή τους στην ανάγκη σταθερότητας στον Λίβανο και ζήτησαν πλήρη εφαρμογή της απόφασης 1701 του ΟΗΕ. Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στον συριακό λαό, στηρίζοντας μια πολιτική διαδικασία που θα διασφαλίζει την ενότητα και κυριαρχία της χώρας.

Τόνισαν, επίσης, τη σημασία των συντονισμένων διεθνών προσπαθειών για την ασφαλή και εθελοντική επιστροφή των Σύρων προσφύγων. Επίσης, αναγνώρισαν την Ιορδανία ως χώρα που σηκώνει δυσανάλογο βάρος φιλοξενίας.