Λαγκάρντ:-Ακόμη-δεν-έχει-γίνει-αισθητός-ο-αντίκτυπος-των-δασμών-Τραμπ

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε την Κυριακή ότι η παγκόσμια οικονομία «δεν έχει ακόμη αισθανθεί τον πόνο» από τους δασμούς του Αμερικανού Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι κάποια στιγμή οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς δεν θα ανέχονται πλέον μικρότερα περιθώρια κέρδους που προκαλούνται από τους δασμούς και θα αποφασίσουν να αυξήσουν τις τιμές.

«Πόσο καιρό θα ανέχονται μια συμπίεση του περιθωρίου κέρδους. Και όταν σταματήσουν να το κάνουν, τότε θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής. Οπότε είναι θέμα χρόνου».

Δύο παράγοντες

Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι οι δασμοί ήταν ένας από τους δύο παράγοντες που οδήγησαν στην «μεταμόρφωση» της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ ο άλλος ήταν οι εξελίξεις στην τεχνολογία.

«Ο μετασχηματισμός», είπε, «νομίζω ότι οφείλεται σε μερικά πράγματα. Το ένα είναι οι δασμοί, οι οποίοι έχουν αλλάξει τον χάρτη του εμπορίου σε όλο τον κόσμο και έχουν ανασυστήσει νέες συμμαχίες και έχουν μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλεγόμαστε μεταξύ μας. Νομίζω ότι ο δεύτερος σημαντικός μετασχηματισμός είναι ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα όσα κάνουμε, από τη διαχείριση δεδομένων έως τις χρονολογήσεις και όλα τα ενδιάμεσα».

Η Λαγκάρντ ανέλαβε το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το 2019. Προηγουμένως, υπηρέτησε στην κυβέρνηση της Γαλλίας, μεταξύ άλλων ως υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και ως διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Είπε ότι πίστευε ότι μέρος του τρέχοντος εμπορικού πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας ήταν προσποίηση.

«Θα υποτιμούσα λίγο την ένταση αυτό το διάστημα, επειδή αυτό είναι τυπικό των διαπραγματευτικών τακτικών και από τις δύο πλευρές. Τυπικό», είπε η Λαγκάρντ στον Μπρέναν. «Δείχνεις τα μπράτσα σου και λες ότι είσαι έτοιμος να σκοτώσεις. Υπερβάλλω, φυσικά. Αλλά οι άνθρωποι θα πρέπει να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επειδή είναι προς το συμφέρον και των δύο οικονομιών, παρά την εχθρότητα που υπάρχει μεταξύ των δύο».