Μέσα στην εβδομάδα κληρώνει για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Εκστρατεία με 3.000 κλιμάκια του κόμματος σε όλη τη χώρα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, για να αποφασίσει την ημερομηνία του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, μετά από την εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Όλα δείχνουν ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι το Ανώτατο όργανο του κόμματος να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, καθώς οι ημερομηνίες για Συνέδριο εντός του 2025 είναι συγκεκριμένες και ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.

Η σύνθεση των Επιτροπών που θα κάνουν τις προετοιμασίες έγινε με στόχο τη σύνθεση από πλευράς ηγεσίας, γι’ αυτόν τον λόγο συμπεριλαμβάνονται και οι πέντε συνυποψήφιοι του Νίκου Ανδρουλάκη για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, οι γκρίνιες δεν έλειψαν, αφού τα περισσότερα στελέχη δεν ενημερώθηκαν για τη συμπερίληψή τους σε κάποια από τις επιτροπές της Κ.Ο.Ε.Σ., με τη Χαριλάου Τρικούπη πάντως να επισημαίνει ότι η συμπερίληψη των βουλευτών των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, του Πολιτικού Κέντρου και της ΕΔΕΚΑΠ ήταν δεδομένη. Δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητο ότι ιστορικά στελέχη όπως ο Χρήστος Πρωτόπαπας δεν μετέχουν σε κάποιο όργανο, με πολλούς να συνδέουν το γεγονός με τη στήριξή του στον Χάρη Δούκα.

Αφού ολοκληρώθηκε η σπαζοκεφαλιά της Κ.Ο.Ε.Σ, οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη, καλούνται να λύσουν και νέο γρίφο για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν οι επικεφαλής των Νομαρχιακών σε όλη τη χώρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις 63 Ν.Ο.Ε.Σ οι μισές περίπου δεν θα αλλάξουν γραμματέα, ωστόσο οι υπόλοιπες εκκρεμούν και δημιουργούν νέο πονοκέφαλο.

3.000 κλιμάκια σε όλη την Ελλάδα

Οι μηχανές στο δρόμο για το Συνέδριο φουλάρουν μετά και την ανακοίνωση των στελεχών που απαρτίζουν τις επιτροπές. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να είναι έτοιμο φυλλάδιο με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, για να διανεμηθεί στη «εκστρατεία ενημέρωσης» που σχεδιάζουν στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στόχος της πράσινης παράταξης είναι το επόμενο δίμηνο περίπου 3.000 κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ να ξεχυθούν σε όλη τη χώρα, σε κάθε Καποδιστριακό Δήμο και χωριό, προκειμένου να μεταδώσουν το μήνυμα της Αλλαγής και το πρόγραμμα του κόμματος. Τα ποσοστά του κόμματος στην Αττική επιβάλλουν διαφορετικό μοντέλο, με τους επιτελείς να ετοιμάζουν εξορμήσεις κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ σε κάθε γειτονιά, όπως αναφέρουν πηγές.

Δυναμική παρουσία του ΠΑΣΟΚ στο PES

Νίκος Ανδρουλάκης, Γιάννης Μανιάτης, Δημήτρης Μάντζος, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Λευτέρης Καρχιμάκης, Γιώργος Τσούμας , Βάσια Μαδέση και Χάρης Δούκας έδωσαν δυναμικό παρών στο Συνέδριο του PES στο Άμστερνταμ.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε σημαντικές επαφές με μια σειρά ηγετών, όπως ο Αντόνιο Κόστα και ο Πέδρο Σάντσεθ, ενώ έστειλε μήνυμα στην Τουρκία.

«Είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Δεν μπορεί μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και κατέχει παράνομα το 40% της Κύπρου να συζητάμε ότι μπορεί να γίνει μέλος του προγράμματος SAFE.» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πάντως, όπως ήταν αναμενόμενο στα τετ α τετ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν συμπεριλήφθηκε κάποια συνάρτηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν συνέπεσαν καν στον χώρο του Συνεδρίου των Ευρωπαίων σοσιαλιστών. Ο Δήμαρχος της Αθήνας ολοκλήρωσε την ομιλία του και αποχώρησε για προγραμματισμένη εκδήλωση της Αθήνας … με την πτήση του Νίκου Ανδρουλάκη να έχει καθυστέρηση και να φτάνει μερικά λεπτά μετά την αποχώρηση Δούκα.

Ομόφωνα συμφώνησαν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στο ψήφισμα «Δημοκρατικές, Ζωντανές και Συμμετοχικές Κοινωνίες» που παρουσίασε ο συντονιστής ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Καρχιμάκης για τους Θεσμούς και τη Δημοκρατία.

«Όταν οι κυβερνήσεις καταχρώνται τους θεσμούς, όταν βάζουν την προστασία κομματικών ημετέρων πάνω από τη νομιμότητα, τότε η δημοκρατία αρχίζει να σαπίζει σιωπηλά από μέσα.

Γι’ αυτό το Ψήφισμα 04 — «Δημοκρατικές, Ζωντανές και Συμμετοχικές Κοινωνίες» — είναι τόσο σημαντικό.

Θωρακίζει τη δημοκρατία απέναντι στην ακροδεξιά και τον αυταρχισμό, ενισχύει το κράτος δικαίου, προστατεύει τους δημοσιογράφους και την κοινωνία των πολιτών, και απαιτεί πλήρη λογοδοσία για τις παράνομες παρακολουθήσεις και την κατάχρηση εξουσίας.» ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Λευτέρης Καρχιμάκης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.