Μαρινάκης:-Δεν-πρόκειται-να-διαπραγματευτούμε-με-την-Τουρκία-κυριαρχικά-μας-δικαιώματα

«Πρόκειται για την πρώτη συγκροτημένη πρόταση για συγκεκριμένη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, για συγκεκριμένες χώρες και συγκεκριμένη θεματολογία, είναι αμιγώς ελληνική πρωτοβουλία. Η Αθήνα αποδεικνύει εμπράκτως ότι επιδιώκει τη συζήτηση επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου και είναι σαφές ότι δεν συζητάμε για συνεκμετάλλευση.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα φανεί κατά πόσον θα καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση αυτού του φόρουμ και ακολούθως θα προετοιμαστεί αυτή η συνάντηση», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με την πρωτοβουλία 5×5 τη συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής (Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Τουρκία και Λιβύη), που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις.

Για τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι για ακόμη μία φορά η αντιπολίτευση βιάστηκε, καθώς στο παρελθόν είχαν αμφισβητήσει ότι η Ελλάδα είχε επιτύχει τον κανόνα της ομοφωνίας, «η ίδια η πραγματικότητα τους διέψευσε», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για άλλες δηλώσεις του κ. Φιντάν σχετικά με μελλοντική διμερή συζήτηση για τα 12 ναυτικά μίλια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «η θέση της χώρας διαχρονικά παραμένει η ίδια και δεν πρόκειται να αλλάξει. Έχουμε μία διαφορά με την Τουρκία την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, που επιθυμούμε να επιλυθεί επί τη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Δεν πρόκειται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση κυριαρχικά μας δικαιώματα, είμαστε κυρίαρχο κράτος δεν υποχωρούμε ούτε κατ’ ελάχιστον».

Σχετικά με την υπό κατάθεση τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απήντησε ότι «εντός της ημέρας θα κατατεθεί η τροπολογία στη Βουλή και αύριο θα υποστηριχθεί στη Βουλή. Να επαναλάβω πως για ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα δεν θα κάνουμε κάποια a priiori επιθετική ενέργεια για να μην επωφεληθούν οι γνωστοί άγνωστοι του πολιτικού συστήματος. Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί, το κράτος οφείλει να τηρήσει τους νόμους. Αλλοίμονο εάν ψηφίζαμε κάτι που δεν θα το εφαρμόσουμε.

Το μήνυμα μας είναι πως δεν θα μπούμε στη διαδικασία μίας στείρας, άχαρης και πονηρής από την πλευρά της αντιπολίτευσης αντιπαράθεσης. Η ερώτηση θα είναι απλή: συμφωνούν τα κόμματα να προστατεύεται ένα μνημείο υπέρ των πεσόντων για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, ναι ή όχι;».

Σε σχετική ερώτηση για σχετικές δηλώσεις του γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του ο κ. Φεύγας «έχει εκφραστεί με απόλυτο σεβασμό τόσο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, όσο και για τους συγγενείς αυτών. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Φεύγας έσπευσε ύστερα από λίγη ώρα μέσω δήλωσης του να αποκαταστήσει την πραγματικότητα».

Σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε αιτιάσεις ότι μέσω της συγκεκριμένης τροπολογίας η κυβέρνηση αποσκοπεί να διευθετήσει εσωκομματικά της ζητήματα.

Σε ερώτηση σχετικά με το συμβάν της αποχώρησης της προέδρου της Πλεύσης της Ελευθερίας από ενημερωτική εκπομπή του προηγούμενου διημέρου, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «η ίδια πολιτικός, που έχει κάνει επίκαιρες ερωτήσεις για συνεντεύξεις κυβερνητικών στελεχών, έφθασε στο σημείο να αποχωρήσει γιατί δεν της άρεσαν οι ερωτήσεις που της έκανε η δημοσιογράφος, η απάντηση της κυβέρνησης είναι αυτό που γίνεται επί μακρόν στις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών, όπου απαντώνται όλες οι ερωτήσεις.

Δεν αποτελεί είδηση αυτό για την κυρία Κωνσταντοπούλου, ελάχιστοι πλέον δεν την γνωρίζουν, η είδηση είναι η απουσία ανακοίνωσης από το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον όπως το γνωρίζαμε. Δεν έκρινε σκόπιμο το ΠΑΣΟΚ να βγάλει μία ανακοίνωση; Σκεφτείτε τι θα είχε γίνει εάν ένας βουλευτής της ΝΔ είχε κάνει το ίδιο, θα είχε γίνει “πόλεμος”, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων».

Σχετικά με αλληλογραφία του πρώην υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου με τον πρώην επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάιζελμπλουμ, την επίμαχη περίοδο του 2015, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για αντιπαράθεση πρώην συντρόφων και σημείωσε ότι «το μόνο, που μπορούμε να πούμε είναι καλά ξεμπερδέματα. Δεν ξέρω ποια εκδοχή ισχύει, αλλά η αλήθεια είναι μία και κατεγράφη από την ίδια την πραγματικότητα.

Η κατάληξη όλου αυτού ήταν η ψηφοφορία στη Βουλή για το τρίτο αχρείαστο μνημόνιο και εάν δεν είχαν ψηφίσει οι κατά την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ “προδότες και γερμανοτσολιάδες»” βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ώστε να μείνει τότε η χώρα στην Ευρώπη, τότε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν θα ήταν στην Ευρώπη και δεν θα υπήρχαν μεταξύ άλλων τα εμβόλια κατά της πανδημίας του Covid, ούτε το Ταμείο Ανάκαμψης».

Σε ερώτηση για την απάντηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Γιώργο Μυλωνάκη, σε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «η απάντηση του κ. Μυλωνάκη εκφράζει εν συνόλω την κυβέρνηση, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θα απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη, κάνει πολύ καλά γιατί δεν πρέπει να αιωρούνται πράγματα».

