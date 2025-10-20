Μπουζνά-(ceo-euronext):-Δεν-πρόκειται-να-αυξήσουμε-το-τίμημα-για-την-εξαγορά-της-ΕΧΑΕ

O διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα (20/10) πως η πρόταση εξαγοράς της ΕΧΑΕ είναι συγκεκριμένη και δεν πρόκειται να αλλάξει. Κατέστησε δηλαδή σαφές πως το τίμημα θα μείνει ως έχει.

«Δεν πρόκειται να αυξήσουμε το τίμημα. Αν δεν γίνει αποδεκτή η πρότασή μας, θα προχωρήσουμε παρακάτω. Έτσι είναι οι business», σημείωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ζάππειο.

Πρόσθεσε, ωστόσο, πως κατά τη γνώμη του η πρόταση είναι συμφέρουσα και εξήγησε το γιατί:

«Οι ελληνικές εταιρείες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ορατότητα. Θα γίνουν πιο ευρωπαϊκές και αντίστοιχα οι ευρωπαϊκές θα γίνουν πιο ελληνικές», είπε και σημείωσε πως πρόκειται για λύση που θα διασφαλίσει την ευρωστία της ATHEX για τα επόμενα χρόνια.

Εποσήμανε πως η ελληνική κεφαλαιαγορά θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του ενοποιημένου μοντέλου της Euronext, με στόχο να γίνει “παίκτης” του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος και να αναδειχθεί σε κόμβο στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κ. Μπουζνά τόνισε ότι η κίνηση αυτή δεν είναι μια απλή συναλλαγή, αλλά μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της Euronext και αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης στην εξαιρετική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».