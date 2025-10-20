Ξενοδοχεία, φοιτητικές κατοικίες και σταθερές ροές – το μοντέλο Premia Properties σε δράση

Η Premia Properties ενισχύει θεαματικά το επενδυτικό της αποτύπωμα, εδραιώνοντας τη θέση της ως κορυφαίο θεσμικό επενδυτή στο real estate φιλοξενίας και φοιτητικής στέγασης.

Με νέα επένδυση 73 εκατ. ευρώ για την εξαγορά και ανακαίνιση των ξενοδοχείων GAIA Palace και GAIA Royal στην Κω (441 δωμάτια), σε συνεργασία με τη North Leisure Travel Group (NLTG) μέσω 20ετούς triple net μίσθωσης, ο όμιλος επεκτείνει περαιτέρω τη στρατηγική του παρουσία στον τουριστικό χάρτη.

Από τον Αύγουστο του 2024, η Premia έχει ήδη αποκτήσει 4 ξενοδοχειακές μονάδες 1.500 δωματίων αξίας 250 εκατ. ευρώ, με στόχο να ξεπεράσει τα 2.500 δωμάτια μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει δυναμικά το χαρτοφυλάκιό της στις φοιτητικές κατοικίες, με την εξαγορά κτιρίου στην Καισαριανή για τη δημιουργία 151 δωματίων υπό τη διαχείριση της Unity Smart Living. Με 12 φοιτητικές μονάδες σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη και στόχο τα 2.000 δωμάτια έως το 2026, η Premia χτίζει ένα πολυδιάστατο, υψηλής απόδοσης χαρτοφυλάκιο, συνδυάζοντας σταθερές ροές εισοδήματος και ισχυρή υπεραξία.

Διαγραμματικά η μετοχή αποτυπώνεται να δημιουργεί μια ισχυρή βάση αγοραστών στην περιοχή των 1,30 ευρώ με στόχο μια ανοδική κίνηση άνω των 1,50 ευρώ και προς τα υψηλά των 1,77 ευρώ.

