Οι-επενδυτές-θεωρούν-κρίσιμη-την-υποστήριξη-του-ΔΝΤ-στον-νέο-πρόεδρο-της-Βολιβίας-Ροντρίγκο-Παζ

Οι επενδυτές καλωσόρισαν τη νίκη του κεντρώου υποψηφίου Ροντρίγκο Παζ στις προεδρικές εκλογές της Βολιβίας, καθώς οι αγορές άνοιξαν ξανά τη Δευτέρα, αλλά προειδοποίησαν ότι τώρα αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση για την επίλυση της οικονομίας και πιθανότατα θα πρέπει να αμβλύνει την αντίστασή του στην υποστήριξη του ΔΝΤ.

Η νίκη του Παζ, γερουσιαστή του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, στον επαναληπτικό γύρο των εκλογών της Κυριακής σηματοδότησε μια ιστορική μετατόπιση για το έθνος της Νότιας Αμερικής, το οποίο κυβερνάται σχεδόν συνεχώς από το 2006 από το κόμμα Κίνημα προς τον Σοσιαλισμό (MAS) της Βολιβίας.

Η μετριοπαθής πλατφόρμα του Παζ – που δεσμεύεται να διατηρήσει τα κοινωνικά προγράμματα, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη με επικεφαλής τον ιδιωτικό τομέα – φάνηκε να βρίσκει απήχηση στους αριστερούς ψηφοφόρους που κανονικά θα ψήφιζαν το MAS, αλλά οι οικονομολόγοι φοβούνται ότι μπορεί να μην είναι αρκετά ριζοσπαστική, δεδομένης της δύσκολης κατάστασης της χώρας.

Ο πληθωρισμός έχει επιταχυνθεί σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από την κρίση των μέσων της δεκαετίας του 1980, το δημοσιονομικό έλλειμμα ανέρχεται σε περίπου 10% του ΑΕΠ, ενώ τα εξαντλημένα συναλλαγματικά αποθέματα και οι μειωμένες εξαγωγές φυσικού αερίου σημαίνουν ότι το νόμισμα διαπραγματεύεται πλέον με τεράστια έκπτωση σε σχέση με την επίσημη ισοτιμία στους δρόμους.

«Δεν βλέπω πολλές εναλλακτικές λύσεις σε ένα πρόγραμμα του ΔΝΤ, αλλά το πώς αυτό θα υλοποιηθεί είναι το βασικό ερώτημα για την αγορά», δήλωσε ο Graham Stock του RBC BlueBay, αναφερόμενος στο πώς ο Paz, 58 ετών, είχε εκφράσει την απροθυμία του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας να εμβαθύνει τη συνεργασία του με το Ταμείο.

Οι χρηματιστές ανέφεραν ότι τα διεθνή ομόλογα της χώρας, που εκφράζονται σε δολάρια για το 2028 και το 2030, θα πωλούνται σε τιμές προσφοράς/ζήτησης 82,5-84,5 και 83,0-85,0 σεντς ανά δολάριο αντίστοιχα, καθώς ξεκίνησε η τοπική διαπραγμάτευση.

Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνο με τα υψηλά που έφτασαν τα ομόλογα – τα οποία ήταν περίπου 60 σεντς πριν από ένα χρόνο – την περασμένη εβδομάδα πριν από την ψηφοφορία.

Ο Παζ θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 8 Νοεμβρίου. Το κόμμα του δεν κατέχει την πλειοψηφία στη νομοθετική εξουσία, πράγμα που σημαίνει ότι θα αναγκαστεί να σφυρηλατήσει συμμαχίες για να κυβερνήσει αποτελεσματικά, αν και τώρα θα κυριαρχείται από φιλοεπιχειρηματικά κεντρώα και δεξιά κόμματα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Jefferies, Χαβιέ Κούλες, δήλωσε σε σημείωμά του ότι ήταν «ένα μεγάλο πλεονέκτημα» για την Παζ, ωστόσο, ότι το Κογκρέσο θα είναι πλέον πιο ιδεολογικά ευθυγραμμισμένο, ακόμη και αν εξακολουθεί να είναι αρκετά κατακερματισμένο.

Το κλειδί, ωστόσο, θα είναι το αν το κοινό θα αποδεχτεί τα μέτρα που θα πρέπει τώρα να ορίσει ο Παζ.

«Οι πιθανότητες είναι ότι θα έχει την παραδοσιακή περίοδο του μέλιτος των 100 ημερών για να προωθήσει την ατζέντα του, αλλά μετά από αυτό, τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ δύσκολα», δήλωσε ο Κούλες.

Ο πρώην σοσιαλιστής πρόεδρος, «ο Έβο Μοράλες συνεχίζει να έχει οπαδούς, γεγονός που ενδεχομένως να αποτελέσει πηγή πολιτικής έντασης και πίεσης στους δρόμους μόλις η προσαρμογή αρχίσει να αποδίδει καρπούς», πρόσθεσε.

Απαιτείται αναδιάρθρωση

Αναλυτές της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Citi δήλωσαν ότι το ζήτημα είναι περισσότερο το πόσο γρήγορα θα πάει ο Paz στο ΔΝΤ παρά το αν, καθώς πλέον χρειάζεται κάποιο είδος αναδιάρθρωσης.

Παρά τον φαινομενικό αποκλεισμό του Παζ από ένα πρόγραμμα του ΔΝΤ, αξιωματούχος του ΔΝΤ δήλωσε την Παρασκευή ότι είχε μιλήσει τόσο με τον Paz όσο και με τον αντίπαλό του στις εκλογές, τον πρώην πρόεδρο Χόρχε Κιρόγκα, πριν από την ψηφοφορία.

Με την οικονομία σε αταξία και τα συναλλαγματικά αποθέματα να μην επαρκούν για να καλύψουν δύο μήνες εισαγωγών, άλλοι έχουν προειδοποιήσει ότι η κρίση θα μπορούσε να έρθει τον Μάρτιο, όταν η νέα κυβέρνηση του Παζ θα αντιμετωπίσει πληρωμές χρέους αξίας περίπου 380 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αγορές θα ευνοούσαν μια «εμπροσθοβαρή δημοσιονομική εξυγίανση… παράλληλα με μια εμπροσθοβαρή αναπροσαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών», πρόσθεσαν οι αναλυτές της JPMorgan, λέγοντας ότι και οι δύο ήταν απαραίτητες για τη σταθεροποίηση της οικονομίας.

«Οι κύριες προκλήσεις για οποιοδήποτε πρόγραμμα προσαρμογής προκύπτουν από τις δύσκολες αρχικές συνθήκες της Βολιβίας και το αβέβαιο επίπεδο δημόσιας υποστήριξης για τα μέτρα λιτότητας», ανέφεραν σε σημείωμα σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών.

