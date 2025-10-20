Οι τιμές στόχοι για Πειραιώς – Alpha από Jefferies – Τι βλέπει για το τρίτο τρίμηνο

Υψηλότερα ανεβάζει τον πήχη για τις μετοχές των Πειραιώς και Alpha Bank η Jefferies, αναμένοντας ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, ειδικά για την πρώτη. Πλέον, η Jefferies θέτει τιμή στόχο στα 8,30 ευρώ για την Πειραιώς από 7,55 ευρώ και για την Alpha στα 4,10 από 3,80 ευρώ, με συστάση buy.

Υψηλότερα ανεβάζει τον πήχη για τις μετοχές των Πειραιώς και Alpha Bank η Jefferies, αναμένοντας ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, ειδικά για την πρώτη. Πλέον, η Jefferies θέτει τιμή στόχο στα 8,30 ευρώ για την Πειραιώς από 7,55 ευρώ και για την Alpha στα 4,10 από 3,80 ευρώ, με συστάση buy.

Για την Πειραιώς αναμένει ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, με σταθερά καθαρά έσοδα από τόκους (NII), συνεχιζόμενη δυναμική στα έσοδα από προμήθειες και σταθερό λειτουργικό κόστος. Όσον αφορά την πιστωτική επέκταση, αναμένει επίσης ένα καλό τρίμηνο και εκτιμά ότι στο εννεάμηνο θα φτάσει περίπου τα 3 δισ. ευρώ (ο στόχος για το σύνολο του 2025 είναι πάνω από 3 δισ. ευρώ και στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν 2,2 δισ. ευρώ). Οι αναλυτές προβλέπουμε κανονικοποιημένη απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας (RoaTBV) 14,4% για το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με την καθοδήγηση της τράπεζα για περίπου 14% το 2025. Υπό αυτό το πρίσμα, ο αναλυτής αυξάνει περαιτέρω τις εκτιμήσεις του κατά 2% για το 2026/2027 για τα EPS.

Όπως και στις άλλες τράπεζες, η Jefferies αναμένει τη λήψη πρόβλεψης 25 εκατ. ευρώ για τη συνεισφορά στην κατασκευή σχολείων, η οποία θα ληφθεί κατά το τρίτο τρίμηνο. Αναμένει δείκτη CET1 14,4% (αύξηση 20 μονάδων βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), με την οργανική παραγωγή κεφαλαίων εν μέρει αντισταθμισμένη από αύξηση στα RWA, πρόβλεψη για μέρσμα (payout 50%) και απόσβεση DTC (με αντίκτυπο περίπου 10 μονάδων βάσης).

Για την Alpha, η Jefferies έχει επικαιροποιήσει τις προβλέψεις της για το τρίτο τρίμηνο του 2025 ώστε να αντικατοπτρίζουν τις τάσεις της αγοράς, γεγονός που οδήγησε σε οριακές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεών της. Αυξάνει την τιμή στόχο στα 4,10 ευρώ, ενσωματώνοντας χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων (COE), σε ευθυγράμμιση με τις αλλαγές που πραγματοποιεί και στις άλλες τράπεζες. «Αναμένουμε το τρίτο τρίμηνο να είναι ελαφρώς πιο αδύναμο, επηρεασμένο από εποχικότητα (χαμηλότερη εκταμίευση δανείων αλλά υψηλότερα έσοδα από προμήθειες). Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι η Alpha Bank βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τους στόχους της για το 2025 και διατηρούμε τη σύσταση «buy».

Οι αναλυτές αναμένουν ότι κόστος κινδύνου (CoR) θα διαμορφωθεί στις 45 μονάδες βάσης για το τρίτο τρίμηνο του 2025 (νέα καθοδήγηση που δόθηκε στο 2ο τρίμηνο 2025 έναντι 50 μονάδων βάσης προηγουμένως).