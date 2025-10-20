Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει την απαγόρευση εισόδου του Έλληνα δημοσιογράφου στη Τουρκία
«Η υπεράσπιση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και της ανεξαρτησίας της ενημέρωσης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
Your browser does not support the
audio element.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει την απαγόρευση εισόδου του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη στην Τουρκία, στο πλαίσιο αποστολής που διοργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ.
«Η υπεράσπιση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και της ανεξαρτησίας της ενημέρωσης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή, την οποία οφείλει να σέβεται η Τουρκία. Αναμένουμε από το ΥΠ.ΕΞ σχετική ενημέρωση για το συμβάν, καθώς και για πρωτοβουλίες που σκοπεύει να πάρει, ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοια συμπεριφορά σε Έλληνα πολίτη και δημοσιογράφο. Η αφωνία του ΥΠ.ΕΞ. δημιουργεί ερωτηματικά», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανακοίνωσή του .
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr