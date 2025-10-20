Παπαθανάσης: «Τρέχει» ο σχεδιασμός για τη νέα περίοδο του Interreg 2028 – 2034

Έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο του προγράμματος Interreg 2028 – 2034 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη διάθεση πόρων ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα προγράμματα Interreg, όπως τόνισε απόψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης,

«Η Ευρώπη έχει σταθεί με μεγάλη αλληλεγγύη σε όλα τα μεγάλα προβλήματα που έχουν προκύψει για όλα τα κράτη μέλη και για τα κράτη της περιοχής και η Ευρώπη των λαών συνεχίζει αυτή την πορεία» είπε και πρόσθεσε: «σταθερός πυλώνας είναι η ευρωπαϊκή προοπτική της ειρήνης και της αλληλεγγύης των λαών».

Αναλυτικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χαρακτήρισε το Interreg ως πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την περιοχή μας και μηχανισμό οικοδόμησης εμπιστοσύνης και σταθερότητας και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτή την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία συμμετέχοντας σε όλα τα προγράμματα Interreg που αφορούν την ΝΑ Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την περιοχή της Αδριατικής και Ιονίου. «Η Ελλάδα διαχειρίζεται πέντε προγράμματα Interrreg με την Βουλγαρία, την Ιταλία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Κύπρο και την Αλβανία και συμμετέχει σε οκτώ προγράμματα διακρατικής διαπεριφερειακής συνεργασίας. Έχουμε πάνω από 2,5 χιλιάδες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα με κοινά οφέλη για τις γειτονικές χώρες και σημαντική συμβολή για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Σήμερα στο πλαίσιο των 5 προγραμμάτων έχει ενεργοποιηθεί πάνω από το 70% των πόρων με 105 έργα προϋπολογισμού 240 εκ. ευρώ» τόνισε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όπως είπε, είναι η διασυνοριακή διάβαση Πρεσπών Λαιμός, Μάρκοβα Νόγκα του προγράμματος Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία.

Τρία από τα έξι βραβεία των Περιφερειών κέρδισε το Interreg

Από την πλευρά της, το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρία Γκαλέφσκα δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνεργαστεί με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές της Ελλάδας, χαρακτήρισε την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου και δήλωσε ότι βρίσκεται η ίδια στη σημερινή εκδήλωση για να επιβεβαιώσει την συνεργασία των ελληνικών φορέων.

Επιπλέον ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο απονέμει τα βραβεία των περιφερειών RegioStars Awards, που αποκαλούνται και βραβεία όσκαρ για τον συγκεκριμένο τομέα, ο τελικός για το 2025 έγινε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες και υπήρξαν 25 φιναλίστ που επιλέγησαν από μια ανεξάρτητη επιτροπή. Δέκα πρότζεκτ προέρχονταν από το Interreg και στο τέλος από τα 6 βραβεία που απομενήθηκαν, το Interreg κέρδισε τα 3. «Στο Interreg είχαμε μόνο 3% από τον προϋπολογισμό της συνολικής πολιτικής συνοχής και καταφέραμε να κερδίσουμε το 50% από τα βραβεία» σημείωσε. Μίλησε παράλληλα για δύο ελληνικά προγράμματα Interreg: το ένα ήταν φιναλίστ στα βραβεία του 2025 και ήταν το rewater, έργο που ήρθε από το Interreg Ελλάδα – Ιταλία για την προστασία των φυσικών πόρων και το άλλο ήταν το BalkanRoad από το πρόγραμμα Interreg Balkan Med και έργα από αυτό ήταν φιναλίστ στα βραβεία. «Τα ελληνικά έργα προσδίδουν την αξία της αριστείας καθώς προάγουν τις ευρωπαϊκές αξίες στις οποίες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους: την δημοκρατία, τη συνεργασία, την ισότητα που είναι βασικά χαρακτηριστικά του Interreg» συμπλήρωσε η κ. Γκαλέφσκα.

Από την πλευρά της η Γενική Γραμματέας του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), Βασιλική Παντελοπούλου επισήμανε ότι η Ελλάδα συμμετέχει αυτή τη στιγμή σε 13 προγράμματα Interreg, εκ των οποίων 5 τελούν υπό την ελληνική διαχείριση. Μέσα από αυτά έχουν υλοποιηθεί εκατοντάδες έργα. Μόνο την περίοδο 2014 – 2020 περισσότερα από 3000 ιδρύματα, δήμοι, φορείς και επιχειρήσεις συνεργάστηκαν επενδύοντας πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ σε κοινές δράσεις. Στην τρέχουσα περίοδο 2021-2027 ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων είναι πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ ενώ έχουν ενεργοποιηθεί το 80% των διαθέσιμων πόρων για έργα που υπηρετούν τις μεγάλες ευρωπαϊκές προτεραιότητες που είναι η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η ανθεκτικότητα στις κρίσεις και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας τόνισε ότι αυτά που μας χώριζαν στο παρελθόν είναι ευκαιρία να γίνουν η γέφυρα που θα μας ενώνει στο μέλλον και το Interreg, επειδή η Ελλάδα είναι από τα παλαιότερα μέλη του, μας δίνει τη χρηματοδοτική δυνατότητα για να χτίσουμε γέφυρες ανάμεσα στα κράτη. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι η ελληνική κυβέρνηση με την εντολή του ίδιου του πρωθυπουργού θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτά τα προγράμματα ευρωπαϊκής σύγκλισης και ευρωπαϊκής συνοχής που 35 χρόνια εφαρμόζονται με ιδιαίτερη επιτυχία.

O δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση είπε ότι η Θεσσαλονίκη λόγω της θέσης της και των δραστηριοτήτων της φιλοξενεί επάξια την έδρα της υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος, έκανε λόγο για μια παραγωγικότατη, γρήγορη και ιδιαίτερα αποτελεσματική υπηρεσία ενώ σχολίασε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανοίγει πλέον τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία με ιδιαίτερη ταχύτητα ενώ είναι σε εξέλιξη δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας που δίνουν τη δυνατότητα να τρέξουν πιο γρήγορα τα θέματα.

Συζήτηση για το αποτύπωμα των προγραμμάτων Interreg στην Περιφερειακή Ανάπτυξη

Κατά την συζήτηση για το αποτύπωμα των προγραμμάτων Interreg στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Πολιτική Συνοχής, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης τόνισε ότι η Περιφέρεια βρίσκεται σε φάση οικονομικής και κοινωνικής μετάβασης και χαρακτήρισε το Interreg ως ένα σημαντικό εργαλείο εξωστρέφειας σε τομείς όπως ο τουρισμός, η επιχειρηματικότητα και οι κοινωνικές ανταλλαγές. «Ό,τι ξεκίνησε με το Interreg μπορεί να βρει χρήση και στη μεταλιγνιτική περίοδο» είπε ενώ αναφέρθηκε και στον μεθοριακό σταθμό στον Λαιμό των Πρεσπών λέγοντας: «Ήδη έχουμε ανάδοχο και θα ξεκινήσουν οι εργασίες, περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα έρχεται το υπουργείο εσωτερικών με άλλα 6,5 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτεί την οδική σύνδεση και δημιουργούμε σιγά σιγά με την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και με τους περιβαλλοντικούς φορείς έναν ενιαίο χώρο στην περιοχή των Πρεσπών όπου όσοι έρχονται στην Αχρίδα, θα έχουν σημαντικούς λόγους να έρθουν και στην περιοχή των Πρεσπών και αντίστροφα».

Εξάλλου ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στην εμπειρία του πριν από 35 χρόνια και τη συνεργασία που έπρεπε να ξεκινήσει ανάμεσα στις τοπικές κοινότητες ενώ ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης μίλησε για έργα όπως τα ιαματικά λουτρά στην περιοχή της Κόνιτσας, οι συντηρήσεις αγιογραφιών, τα Μαστοροχώρια, η κομποστοποίηση στην Άρτα, οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ηγουμενίτσα κ.α. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης υπογράμμισε την ανάγκη αναπροσανατολισμού των προγραμμάτων και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης επισήμανε ότι η περιφέρεια είναι τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης γι αυτό και η διασυνοριακότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το Interreg λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης.

