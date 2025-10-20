Πλαστικά-Θράκης:-Λήξη-προθεσμίας-στις-31/12-για-την-είσπραξη-μερίσματος-χρήσης-2019

Αναλυτικότερα:

«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι στις 31.12.2025 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2019. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».