Σκρέκας:-Ο-Άγνωστος-Στρατιώτης-αποτελεί-εθνικό-σύμβολο,-πρέπει-να-αποπνέει-σεβασμό

Για τη νομοθετική διάταξη σχετικά με την εποπτεία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, μίλησε στο OPEN ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας.

Αναφερόμενος στη συζήτηση που έχει προκύψει για τη σύνδεση της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι με τη νέα διάταξη, ο κ. Σκρέκας ξεκαθάρισε ότι «δεν πρέπει να συνδέεται η προσωπική διαμαρτυρία με τη ρύθμιση που αφορά την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη».

Όπως είπε, «το Μνημείο αποτελεί ένα εθνικό σύμβολο των αγώνων των προγόνων μας, χάρη στους οποίους έχουμε σήμερα μια ελεύθερη και δημοκρατική Ελλάδα».

Πρόσθεσε ότι «προφανώς το Μνημείο πρέπει να διατηρείται σε ευπρεπή κατάσταση, να αποπνέει σεβασμό και να μπορεί να το επισκέπτεται ο κόσμος», υπογραμμίζοντας παράλληλα, πως «οι γονείς των θυμάτων έχουν κάθε δικαίωμα να ζητούν τη διαλεύκανση της υπόθεσης των Τεμπών, όμως αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα».

Απαντώντας σε σχόλια για την «αισθητική» του χώρου με τα 57 ονόματα των θυμάτων, ο κ. Σκρέκας επισήμανε ότι «δεν πρόκειται για θέμα αισθητικής. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει δείξει το σεβασμό του», είπε. «Έχουν ήδη γίνει μνημεία, τόσο στον τόπο του δυστυχήματος, όσο και στον δήμο Αθηναίων. Το θέμα που εξετάζουμε τώρα δεν αφορά τα Τέμπη, αλλά την προστασία ενός εθνικού συμβόλου, που έχει δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις, όπως την πυρπόληση της σκοπιάς από αναρχικά στοιχεία. Το Μνημείο δεν είναι “ξέφραγο αμπέλι”. Πρέπει να το τιμούμε και να το προστατεύουμε», πρόσθεσε.

Απαντώντας στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο Γραμματέας της ΝΔ αντέτεινε: «Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι άργησε έξι χρόνια να το κάνει. Τώρα που το κάνει, γιατί αντιδρά; Η αντιπολίτευση επιλέγει τη σύγχυση και τη μικροπολιτική. Προσπαθεί να μπερδέψει τα πράγματα, να ανακατέψει τα Τέμπη και τα εσωκομματικά, για να αποπροσανατολιστεί τη συζήτηση. Η διάταξη είναι ξεκάθαρη: θέλει να βάλει τάξη και σεβασμό».

